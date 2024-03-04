1. Van Çocuk Edebiyatı Fuarı açıldı
VAN - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 1. Van Çocuk Edebiyat Fuarı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla açıldı.
Kültür, sanat alanında birçok yeniliği Vanlılar ile buluşturan Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk kez çocuk edebiyat fuarı düzenliyor. Van İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'ndeki fuarın açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla yapıldı.
Fuarın açılışında konuşan Vali Ozan Balcı, çocuklar için yapılan her işten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bugün Van için güzel bir gün olduğunu söyledi. Fuarı Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesiyle birlikte düzenlediklerini hatırlatan Vali Ozan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız için 1. Van Çocuk Edebiyat Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Kitap okuma alışkanlığının çocukken kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Kitap okuma faaliyeti bir boş zaman işi değildir. Yemek yemek gibi su içmek gibi hayatın en elzem konularından biridir. Özel vakit ayrılması gereken, insanların en değerli vakitlerini geçirecekleri bir alan olmalıdır. Bu yüzden çocukların kitap okumasını, kitap okuma alışkanlığı edinmesine çok önemsiyoruz. Bunun içinde etkinlikler yapıp kütüphaneler kurup çocuklarımıza gençlerimize kitaplar hediye ediyoruz. Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla bugüne kadar 3,5 milyon kitap dağıtımı gerçekleştirip köylerimizde dahil olmak üzere okullarımıza 300 kütüphane kurduk. 11 ilçemize bebek çocuk kütüphaneleri ve şehir merkezimizde büyük bir çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Yine kitapvan.gov.tr adresinden ulaşan 100 bin çocuğa da 180 bin kitabı adreslerine kadar ulaştırdık. Biz yöneticiler olarak çocuklar için çok güzel işler yaptık. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm anne ve babaları çocuklarıyla birlikte fuarımıza davet ediyorum."
Yapılan konuşmanın ardından Vali Ozan Balcı, fuarı gezerek çocuklara kitap hediye etti.
4-6 Mart tarihlerinde ziyaretçiye açık olan fuara Türkiye'nin birçok ilinden çocuk edebiyatında tanınmış 30'a yakın yazar katılıyor. Düzenlenen fuarla, çocukların yazarlarla buluşması ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.
6 Mart'a kadar sürecek olan fuarda yazar bulaşmaları, imza günleri, söyleşiler, eğitici ve öğretici etkinlikler de düzenlenecek.
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