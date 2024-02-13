Van\'da \'cami-çocuk\' buluşmaları devam ediyor

Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından başlatılan 'cami-çocuk' buluşmaları devam ediyor.
Özalp Müftülüğü tarafından "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi çerçevesinde Bilal-i Habeşi Cami'nde öğrencilerin katılımıyla 'cami-çocuk' buluşması düzenlendi. Öğle namazının birlikte eda edildiği buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hasbihal edilen program sonrasında çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte ikramlar yapıldı. Müftü Şentürk, programa ev sahipliği yapan cami görevlilerine, programa katılan din görevlisi hocalar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - VAN
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Meteoroloji'nin dün turuncu kodla uyardığı Antalya gece saatlerinde artan yağışlar adeta felaketi yaşadı. Sele teslim olan şehirde çok sayıda araç sular altında kaldı, birçok ev zarar gördü. 5 ilçede okulların tatil edildiği şehirde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılırken, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nden ise korkunç görüntüler geldi. Suların altında kalan mahalle ve kurtarma çalışmaları dron ile de görüntülendi.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı.
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