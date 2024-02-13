Van'da 'cami-çocuk' buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Van'da 'cami-çocuk' buluşmaları devam ediyor

Van\'da \'cami-çocuk\' buluşmaları devam ediyor

Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından başlatılan 'cami-çocuk' buluşmaları devam ediyor. Özalp Müftülüğü tarafından 'Çocuklarla Camide Bir Gün' projesi kapsamında Bilal-i Habeşi Cami'nde düzenlenen buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Buluşma sonrasında çocuklara hediyeler ve ikramlar yapıldı.

13.02.2024 13:20
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Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından başlatılan 'cami-çocuk' buluşmaları devam ediyor.

Özalp Müftülüğü tarafından "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi çerçevesinde Bilal-i Habeşi Cami'nde öğrencilerin katılımıyla 'cami-çocuk' buluşması düzenlendi. Öğle namazının birlikte eda edildiği buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hasbihal edilen program sonrasında çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte ikramlar yapıldı. Müftü Şentürk, programa ev sahipliği yapan cami görevlilerine, programa katılan din görevlisi hocalar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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