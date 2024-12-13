Van'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Van'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı

Van\'da \'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver\' Projesi Tanıtıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek ve ambulansların hızlı ulaşımını sağlamak için 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' projesini tanıttı. Proje, sürücülerin bilinçlendirilmesini ve trafik güvenliğinin artırılmasını hedefliyor.

13.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Van İl Sağlık Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek ve acil durum araçlarının daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ambulansların trafikte daha hızlı ilerlemesi için hayata geçirilen proje, Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen programla tanıtıldı. Proje, trafikte "fermuar sistemi" olarak bilinen düzenin yaygınlaştırılmasını ve sürücülerin bu konuda bilinçlenmesini hedefliyor. Lansmanda, sistemin işleyişi ve trafikteki hayati önemi detaylı bir şekilde anlatıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, kentteki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte projesinin lansmanını gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Dr. Tatlı, "Bu proje kapsamında özellikle emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarımız gibi diğer tüm kuruluşlarımızla birlikte projeyi nasıl daha iyi anlatabiliriz, bu konu hakkında bir lansman toplantısı gerçekleştirdik. Fermuar sistemiyle yaşama yol ver projesi 7'den 70'e herkesi ilgilendiren bir projedir. Ambulanslarımızla vakalara gittiğimizde yüzde 40 oranında yaşama şansını arttırabilecek bir projedir. Bu noktada tüm paydaş kuruluşlarımızla birlikte her alanda sosyal medyada, belediye otobüslerinde, sahalarda, okullarımızda, AVM'lerimizde, televizyonlarımızda, her alanlarda bu projeden bahsedeceğiz. Toplumdaki bu sosyal farkındalık seviyesini daha da arttırarak hastalarımıza daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Çiçek ise "İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde "Fermuar Sistemi" kapsamında Yaşama Yol Ver projesinin il lansman tanıtımı gerçekleştirildi. Her yaş grubunda farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bir hayatın bile değerli olduğu inancı ile bu projenin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu proje ile farkındalık oluşturarak trafik güvenliğine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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