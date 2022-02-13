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Van'da gençlik festivali düzenlendi - Son Dakika

Van'da gençlik festivali düzenlendi

13.02.2022 15:46

Van'da gençlik festivali düzenlendi Van'ın Çaldıran ilçesinde Ak Gençlik Kayak Festivali düzenlendi.

Van'da gençlik festivali düzenlendi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde Ak Gençlik Kayak Festivali düzenlendi.

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Çaldıran Termal Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale Van'ın tüm ilçelerinden büyük bir katılım sağlandı. Festival protokol konuşmalarının ardından başlayarak,gençlere çeşitli ikramlarda bulunuldu, konser, kayak gösterisi, folklor ekibi oyunları ve meşale gösterileri yapıldı. Festivale, Ak Parti Van Millet Vekili Abdulahat Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, il ve ilçe gençlik kolları başkanlarımız ile binlerce vatandaş katıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'nin en soğuk ilçesinde festival düzenlendiğini belirterek "Biz gençlerimize huzurlu, donanımlı olmaları için daha iyi yerlere gelmeleri için yaz ve kış aylarında bu tür festivaller düzenliyoruz gençlerimize önem veriyoruz" dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise "Türkiye'nin en soğuk ilçesindeyiz. Dezavantajı olduğu gibi avantajlarını da görüyoruz. Çaldıran ilçemizde bulunan termal kayak merkezi doğal kristal kardan oluşmakta, kristal kar Türkiye'de nadir yağan bir kar türü. Pistimiz donanım ve ulaşım konusunda çok iyi. Yaz aylarında Tendürek dağı festivali ve Krater gölü festivali ile festivallerimiz devam edecektir" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra kayak festivali çeşitli etkinliklerle start aldı. Festivale yüzlerce aile katılırken, çocuklar da doyasıya eğlendi. İl ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu kayak festival renkli görüntülere sahne oldu. Kayak merkezini dolduran binlerce kişi, yerel sanatçıların Türkçe ve Kürtçe şarkıları eşliğinde halay çekti. Belediye Başkanı Şefik Ensari, milletvekillerine üzerinde Çaldıran Belediyesi amblemi bulunan atkı ve bere hediye etti. Sıcak yemek ikramının ardından vatandaşlarımızın kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Van'da gençlik festivali düzenlendi
Van'da gençlik festivali düzenlendi
Van'da gençlik festivali düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da gençlik festivali düzenlendi - Son Dakika


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