Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı - Son Dakika
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Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

07.05.2022 19:58

Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'ni kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

VAN - Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'ni kullanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Başkale'de Mayıs ayında etkili olan Fırtına, Tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı.

Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Van - Başkale (Güzeldere Geçidi) kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün saat 18: 45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisin ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor,yol açılınca trafik tekrar verilecektir." Denildi.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı
Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

YORUMLAR
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Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı - Son Dakika


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