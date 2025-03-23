Van'da İftar Programı ve Edebiyat Onurlandırması - Son Dakika
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Van'da İftar Programı ve Edebiyat Onurlandırması

Van\'da İftar Programı ve Edebiyat Onurlandırması

Ulusal Şair ve Yazar Derneği, iftar programında şair Müştehir Karakaya'yı onurlandırdı.

23.03.2025 19:29
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Ulusal Şair ve Yazar Kültür ve Sanat Derneği'ne üye şair ve yazarlar iftar programında bir araya geldi.

Van'da kültür sanat ve edebiyat alanında çeşitli etkinlikler ve faaliyet gösteren şair ve yazarlar, düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda, Van'da 50 yılı aşkın süredir şiir ve kitap yazan, edebiyat dünyasına büyük katkılar sunan Müştehir Karakaya, etkinlikte onurlandırıldı. Şiir ve yazılarıyla edebiyat dünyasında kendine önemli bir yer edinmiş olan Karakaya'ya, dernek başkanı Orhan Demirtaş tarafından plaket takdim edildi. Plaket takdim töreninde, Karakaya'nın edebiyat alanındaki değerli katkıları ve sanata olan tutkusu vurgulandı.

Etkinlikte ayrıca, derneğin geleneksel "Ahde Vefa" ödülleri de sahiplerini buldu. Murtaza Kamar ve yazar Sevgi Gülmez, yıllardır sanata olan katkıları ve azimleriyle tanınan isimler olarak plaket takdim edilerek onurlandırıldı. Bu ödüller, derneğin hem geçmişe hem de şu anki sanatçılara duyduğu saygıyı ve takdiri bir kez daha gözler önüne serdi.

Programın kapanış konuşmasını yapan Ulusal Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Orhan Demirtaş, etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür ederek, sanata ve edebiyata olan bağlılıklarının her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti. Van'da uzun yıllardır sanat ve edebiyat alanında hem ortaya eser bırakmaya gayret ettiklerini ifade eden Demirtaş, "Şiirlerimizle, türkülerimizle, aşıklarımızla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda şuana kadar bir çok dernek ve topluluk oluşturarak sanatseverlerimizi bir arada tutmaya gayret ettik. Bu vesileyle yeni yılda yeni bir isim altında Ulusal Şair ve Yazar Kültür ve Sanat Derneği olarak çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmeye karar verdik. Kurucu başkanımız Hamide Toprak Donmuş'tur. İnşallah etkinliklerimiz bugünden sonra da artarak devam edecektir. Sanatçıları ve sanata gönül verenleri bir araya getirerek, kültürel bir dayanışma sağlamaya ve Van'ın en büyük ihtiyaçlarından olan, bizim için olmazsa olmaz edebiyat dünyamıza hizmet edeceğiz" dedi.

Programa yazar ve şairler; Müştehir Karakaya, Murtaza Kamar, Orhan Demirtaş, Hakan Pütün, Aziz Saydut, Adnan Özkan, Ercan Ulutaş, Ahmet Zahiroğlu, Hüsamettin Ergül, Şevket Sulhan, Sevgi Gülmez, Selçuk Yılmaz, Eyüp Altun, Barış Kul, Yılmaz Şit, Şehvan Karakoyun, Rabia Bezir, Mehmet Fatih Yılmaz, Leyla Erdem, Muharrem Aktaş, Ümmühan Bediaağlu ve daha pek şair yazar katıldı.

İftar programı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

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