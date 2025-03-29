Van'da Kavga: Camlar Kırıldı

Van'da iki grup arasında kavga: Bir işletmenin camları kırıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir işletmenin camları kırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, kafe işletmelerinin yoğunlukta olduğu Kültür Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir işletmenin camları kırılırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.