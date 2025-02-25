Van'da Yakalanan 8 Göçmen

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(VAN) - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen denetimde, şüpheli M,K. (45) yönetimindeki 33 AYN 759 plakalı tırın kupa kısmındaki yatak bölmesinde saklanmış halde 8 Afganistan uyruklu erkek göçmen yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktası'nda 23 Şubat 2025 günü saat 23: 35'te gerçekleştirilen denetimde, şüpheli M.K. (45) yönetimindeki 33 AYN 759 plakalı tır durduruldu. Yapılan incelemede, tırın kupa kısmındaki yatak bölmesinde saklanmış halde 8 Afganistan uyruklu erkek göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerden ikisinin daha önce de sınır dışı edilmesine rağmen tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı, diğer altısının ise ilk kez yakalandığı öğrenildi. Şüpheli M.K. ifadesi alınmasının ardından gözaltına alındı.

M.K.'nin ifadesinde, yabancı uyruklu şahısları Van il merkezinde otostop çekerken gördüğü ve Bitlis'e kadar bırakmayı kabul ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ancak Afganistan uyruklu şahıslar, İran'daki insan kaçakçılarına kişi başı 2 bin 500 dolar ödediklerini, şüpheli M.K. ile kaçakçıların irtibat kurduğunu ve şoförün ücretini bu kaçakçıların ödeyeceğini belirtti. Göçmenler ayrıca, yaklaşık bir ay önce yasa dışı yollarla Van'a giriş yaptıklarını ancak Türkiye'ye hangi sınır hattından geçtiklerini bilmediklerini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli M.K.'nın ise tutuklandığı bildirildi.