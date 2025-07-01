Van'da Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika
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Van'da Yaz Kur'an Kursları Başladı

Van\'da Yaz Kur\'an Kursları Başladı
01.07.2025 13:27
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Van'da okulların tatil girmesiyle yaz Kur'an kursları başladı, çocuklar dini eğitim alıyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte cami ve Kur'an kurslarında yaz dönemi eğitimleri başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları, Van'da da İl Müftülüğü öncülüğünde kent merkezi, ilçeler ve mahallelerde faaliyetlerine başladı. Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını İslam dinini daha yakından tanımaları ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri için kurslara yönlendiriyor. Kurslarda öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler, ibadet bilinci ve güzel ahlak konularında eğitim veriliyor. Öğrencilerin hem öğrenmeleri hem de eğlenmeleri için çeşitli sosyal ve sportif aktiviteler de planlanıyor.

15 Ağustos tarihine kadar sürecek olan yaz Kur'an kurslarının, çocukların manevi gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor. Kentte kurslara yoğun ilgi gösteren minik öğrencilerle birlikte camiler çocuk sesleriyle şenlendi.

İHA muhabirine konuşan Camii İmam Hatibi Musa Süslü, okulların tatile girmesiyle birlikte yaz Kur'an kurslarına başladıklarını belirtti. Yaz Kur'an kurslarının sadece belli bir yaş grubuna değil, her yaş grubuna hitap ettiğine dikkat çeken Süslü, "Kurslarımızda çocuklarımız, gençlerimiz ve farklı yaşlardan katılımcılarımız bulunuyor. Burada, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuma, ibadetler, ahlak, siyer gibi temel dini bilgileri öğrencilerimize aktarıyoruz. Özellikle Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in örnek hayatını çocuklarımıza tanıtıyor, onları güzel ahlaka teşvik ediyoruz. Yaz Kur'an kursları bizim için çok kıymetli. Çünkü toplumumuzun büyük bir kesimi dini bilgileri küçük yaşlarda öğreniyor. Ne yazık ki bu eğitim hayat boyu düzenli olarak devam etmiyor. Bu nedenle yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın temel dini eğitimlerini alabilmeleri açısından son derece önem taşıyor. Camimiz kapsamlı bir yapıya sahip. Öğrencileri yaş gruplarına ve seviyelerine göre sınıflara ayırdık. Örneğin; birinci ve ikinci sınıflar bir grup, ikinci ve üçüncü sınıflar başka bir grup şeklinde düzenleme yaptık. Ortaokul öğrencileri, lise çağındaki gençler ve kız öğrenciler için de ayrı sınıflar oluşturduk. Ayrıca camimizin hemen alt katında 4-6 yaş grubu için özel bir eğitim alanımız bulunuyor. Buradan tüm velilerimize seslenmek istiyorum: Ne olur, çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz Kur'an kurslarına, en yakın camilere yönlendirelim" dedi.

Cami İmam Hatiplerinden Yunus An ise Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temayı "Cami, Çocuk ve Kur'an" olarak belirlediğini hatırlatarak, "Bu tema, hem dünyevi hem uhrevi yönden çocuklarımızı iyilik ve güzelliğe sevk eden çok kıymetli bir mesaj taşıyor. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var: 'Çocuklarınıza Kur'an'ı öğretin. Çünkü Kur'an, onlara hem dünyada hem ahirette yol gösterecek, hayatın tüm durumlarında rehber olacak bir kudrete sahiptir.' Bu sebeple bizler, sadece lafzen değil, anlamı ve maneviyatıyla da Kur'an'ı öğretmeyi hedeflemeliyiz. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız da bu konuda büyük bir sorumluluğu üstleniyor. Çocuklarımıza Kur'an'ın sadece harflerini değil; anlamını, Siyer-i Nebi'yi, temel fıkıh ve ilmihal bilgilerini de öğretmeye gayret ediyoruz. Rabbimiz bu güzel hizmeti bizlere nasip ettiği için şükrediyoruz" diye konuştu.

Yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler ise okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarını dolu dolu geçirdiklerini ifade ederek, yaşıtlarına ve tüm arkadaşlarına bu kurslara katılmalarını tavsiye etti. - VAN

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Yaz Kur'an Kursları Başladı - Son Dakika

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