Van Kent Konseyi İlk Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Van Kent Konseyi, kayyum döneminden sonra ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Van Kent Konseyi, 8 yıllık kayyum döneminden sonra ilk Genel Kurul toplantısını yoğun katılımla yaptı. Nüda Kültür Merkezi'ndeki Genel Kurulu'a; Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan, DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, ilçe belediye eşbaşkanları, kentteki sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Genel Kurul'da konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok önemli ve tarihi bir gün yaşadığımızı belirtmek istiyoruz. Uzun yıllardır işlevsiz bırakılan çoğulculuğu demokrasiyi, adaleti temsil eden bir anlayışı bir ortak aklı, kentin dinamiklerini burada hayata geçirmeninin mutluluğunu yaşıyoruz. Kent konseyi bizim çok önemsediğimiz fikriyatimizin temelini de oluşturan bir oluşumdur. İnsanlar kurumlar birbirini sevmek zorunda değildir. ama bir birbirine saygıd duymak zorundadır. Eğer mesele bir kentin geleceği ise ki onca biriken sorunu var Van'ın, mesele Van'ın ve Van halkının geleceği ise kurumların birbiriyle iletişim halinde olma zorunluluğu vardır.

Mülki amiri başta olmak üzere diğer resmi kurumlar rektör bu halkın vergileriyle maaş alıyorsa ki seçilmişler de öyledir atanmışlar gibi. kendi çocuklarına bu halkın vergileriyle rızklarını götürüyorsa bu halkı ve iradesini tanımama hakları yoktur. Biz her platformda dile getirdik bu kentin geleceği adına herkesle diyaloğa, müzakereye hazır olduğumuzu ifade ettik. ama ısrarla halkın iradesini halkı tanımayan anlayışın en nihayetinde bu kente ve bu kentin geleceğine büyük zararlar verdiğini vereceğini ve nihayetinde kaybedenlerin kendileri olacağını zamanla bize gösterecektir."

Mustafa Avcı: Kayyum sadece irade gasbı değil, talandır

Yerine kayyum atanan önceki dönem Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Mustafa Avcı, Belediye borcunun katlandığına dikkati çekerek "Şimdi soruyorum. bu kentten yaşayan herkese bütün dinamiklere bu kadar borç katlandıysa gözle görebilecek bir hizmet ortada var mı? Nereye gitti işte o yüzden diyoruz Kayyum sadece irade gasbı değil, talandır. Kentlerin geleceklerini karartıyor. Kayyum sadece bir belediye başkanını koltuğunu gasp etme değil geleceği gasp ediyor" dedi.

Sevgi Özdinç: Biz çoğulcu demokrasiye inanıyoruz

Kent Konseyi Eş Başkanı Sevgi Özdinç, "Kayyum süreciyle birlikte bir çok hakkımız demokrasi askıya alındı. bu olağan kurul bizim için çok kıymetli, biz çoğulcu demokrasiye inanıyoruz. tekçi ve tekelçi yaklaşım üzerinden oluşan bu 8 yıllık süreç bizim için ciddi bir sıkıntıydı. bugün itibaren büyük bir çalışmaya adım atıyoruz" diye konuştu.

Fikret Doğan: Hep beraber sesimizi yükselteceğiz

Kent Konseyi Eş Başkanı Fikret Doğan da konuşmasına şu ifadelere yer verdi:

"Kent konseyleri demokrasinin gereğidir. halkın kendi kendisini yönetme alanlarıdır. bundan sonra ilimizle ilgili, halkımızla ilgili bütün kararları belediyelerimizle birlikte ortaklaşa bir şekilde yürütmeye çalışacağız. umuyoruz bu demokrasi geleneği ve kültürü bütün alanlarımızı, ülkemizin her alanına bütün kurumlarımıza bütün çalışma alanlarımıza hayatımızın her alanına yerleşsin. umudumuz budur bunun için çaba göstereceğiz."

Konuşmaların ardından Kent Konseyi'nin 13 kişilik yönetimi belirlenirken, konseyin Eşbaşkanlığına Sevgi Özdinç ve Fikret Doğan seçildi.

Daha sonra kent konseyi gündem maddeleri oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından söz alan Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, konseyin işleyişine ve yasal statüsüne değinerek, Kent Konseyi'nde alınacak kararların önemine vurgu yaptı.

Van Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, Eşbaşkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın yeni yönetime çiçek takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.