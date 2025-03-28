Varank Gençlerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Varank Gençlerle Sahurda Buluştu

Varank Gençlerle Sahurda Buluştu

Mustafa Varank, gençlerle Atatürk Orman Çiftliği'nde sahur yaptı, kokoreç ve köfte ikram etti.

28.03.2025 03:32
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kokoreççide gençlerle sahur yaptı.

Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen programda Varank, gençlere ekmek arası köfte ve kokoreç ikram etti.

Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Varank, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zaman zaman sosyal medyadan çağırılar yaptığını dile getiren Varank, "Özellikle gençlerle sahur yapmak için farklı mekanlara davet ediyorum. Bursa'da sahurlarımızı yapıyorduk. Ankara'da tabi ki Atatürk Orman Çiftliğinde daha öncede yaptığımız sahurlardan birine çağırımızı yaptık. Vatandaşlarımızı davet ettik. Onlarda sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu gece onlarla beraber sahurumuzu yapacağız. İnşallah beraberce bayrama kavuşmuş olacağız" dedi.

"Kokoreç ile sahur olur mu?" diye kendisine sorular yöneltildiğini aktaran Varank, "Burada mekanın sahibi arkadaşımız var. O yıllardır burada bu mekanın sahibi. Ankaralılar gerçekten burayı hem iftarda hem de sahurda gelip deneyimliyorlar. İnşallah çok güzel bir şekilde sahurumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye ilişkin soruya Varank, "Ramazan ayında zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz var. İnşallah Rabbim bu ramazanla beraber tüm mazlum kardeşlerimizin de ferahını ereceğine bizlere nasip eder. İnşallah birlik ve beraberlik anlayışı tüm bölgeye, dünyaya yayılır" açıklamalarında bulundu.

Varank, CHP'nin bazı firmalara yönelik boykot çağrılarına ilişkin ise, "Türk markalarına tavır takınılması kabul edilebilir bir şey değil. Bir siyasi partinin, Türkiye'nin yerli ve milli markalarıyla uğraşarak nasıl bir netice elde edeceğini gerçekten anlayamıyorum. Ama milletimiz feraset sahibidir. Bu boykot çağrılarının ne manaya geldiğini bizim milletimiz gayet iyi değerlendirir ve buna göre hareket eder. Önümüzdeki günlerde bu işin nasıl ters döneceğini de görmüş olacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Varank Gençlerle Sahurda Buluştu - Son Dakika

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