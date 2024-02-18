VEDAŞ ekipleri zorlu coğrafyada arızalara müdahale ediyor - Son Dakika
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Yerel

VEDAŞ ekipleri zorlu coğrafyada arızalara müdahale ediyor

VEDAŞ ekipleri zorlu coğrafyada arızalara müdahale ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bölgelerde VEDAŞ ekipleri, arızalara müdahale ederek kesintisiz enerji sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Karlar içinde yaklaşık 15 kilometre yürüyen ekipler, ilçenin tüm mahalle, köyleri ve üs bölgelerini besleyen ana hatları onarıyor.

18.02.2024 22:35  Güncelleme: 22:36
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VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi

HAKKARİ - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızalara müdahale ediyor.

VEDAŞ Yüksekova Arıza Onarım ve Bakım ekibi, ilçenin zorlu coğrafyasında gece gündüz, kar tipi demeden meydana gelen arızaları gideriyor. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu kırsal bölgelerde kopan hatlar ile trafolardaki arızaları onarmak için çaba gösteren ekipler, vatandaşlara kesintisiz enerji verebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Karlar içinde yaklaşık 15 kilometre yürüyen VEDAŞ personeli, ilçenin tüm mahalle, köyleri ve üs bölgelerini besleyen ana hatları bir bir onarımdan geçiriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel VEDAŞ ekipleri zorlu coğrafyada arızalara müdahale ediyor - Son Dakika

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