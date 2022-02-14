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VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor - Son Dakika

VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor

14.02.2022 15:01
VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) "Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy ve mezra okullarındaki öğrencileri ile bir araya geldi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) "Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy ve mezra okullarındaki öğrencileri ile bir araya geldi.

"Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşan VEDAŞ, Muş iline bağlı Mescitli Köyü İlkokulunu ziyaret ederek yarıyıl tatilinden dönen öğrencilere kışlık elbise hediye etti. Sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden VEDAŞ, "Her Mevsim Tebessüm" projesi kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Köy okuluna yapılan ziyaret hakkında bilgi veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar; "Şirketimizin minik yüzlerde gülümseme eksik olmasın diye başlattığı "her mevsim tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mescitli köyünde eğitim gören küçük kardeşlerimizle buluştuk. Karne tatilinden dönen minik öğrencilerimize sunduğumuz mont ve bot gibi kışlık elbise hediyelerimizi sağ olsunlar kabul ederek bizleri de mutlu ettiler. Her biri umut ve sevgi dolu pırıl pırıl kardeşlerimizle buluştuğumuz sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sonraki süreçlerde de sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. - MUŞ

VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor
VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor
VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor
VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor

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Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel VEDAŞ köy çocuklarını sevindirmeye devam ediyor - Son Dakika


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