VEDAŞ'tan öğrencilere karne hediyesi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü, yaklaşan yaz tatili öncesinde öğrencilere karne hediyesi taktim etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü, Yüksekova ilçesi İnanlı Köyü İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek yaklaşan yaz tatili öncesinde öğrencilere karne hediyesi taktim etti. Okul ziyaretine, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael katıldı. Sosyal sorumluluk çalışmalarını planlarken köy okullarına ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Eroğuz; "Öğrencilerimizle buluşmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Küçük yüzlerdeki büyük ışıltıları görmek bizim de enerjimizi artıyor. Yaklaşan yaz tatili öncesinde küçük kardeşlerimize hediyelerimizi sunmaktan büyük memnuniyet duyduk. Güzel ev sahipliği için İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul yönetimimize ve sınıf öğretmenimize teşekkür ederim" dedi.

Kurumların sosyal sorumluluk projelerinde eğitime yer vermesinin çok değerli olduğunun altını çizen Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael "VEDAŞ ailesinin sosyal sorumluluk çerçevesinde ilçemizdeki okullarımızı ziyaret etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kurumların eğitim alanında bu tarz projeler geliştirmesi toplumsal dayanışma ve farkındalık açısından da önem arz etmektedir" ifadelerinde bulundu. - HAKKARİ