Vekil Koç ilk tren istasyonu müjdesini verdi - Son Dakika
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Yerel

Vekil Koç ilk tren istasyonu müjdesini verdi

Vekil Koç ilk tren istasyonu müjdesini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz alan Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Türkiye ilk olacak Olan Canbaz Tren İstasyonu müjdesini verdi.

12.12.2024 09:27
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz alan Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Türkiye ilk olacak Olan Canbaz Tren İstasyonu müjdesini verdi.

Ardahan Milletvekili Kaan Koç yaptığı konuşmada; "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Yaşadığımız yüzyılda tüm ekonomik, sosyal ve turistik faaliyetler, süratli, güvenli ve konforlu ulaştırma ile mümkün olabilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçen son 22 yıl içerisinde ulaşımda, özellikle karayollarında tam bir devrim gerçekleştirdik. Ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. Bugün, Türkiye'de karayollarında seyreden toplam araç sayısının 31 milyona ulaştığını, taşıt hareketliliğinin son yirmi yılda %95 düzeyinde arttığını görüyoruz. Özellikle son 22 yılda gerçekleştirilen karayolu yatırımları ile ciddi bir kapasite ve konfor artışı sağlanmış, daha güvenli ve ekonomik seyahatler için akıllı bir ulaşım altyapısı tesis edilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. 3.796 km'si otoyol olmak üzere 29.701 km'ye ulaşan bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini arttırdık, seyahat süresini kısalttık. 2003 yılında 50 km olan tünel uzunluğunu 789 km'ye ulaştırdık. Son 22 yılda; 311 km olan köprü ve viyadük uzunluğunu 794 km'ye çıkardık. Bu yapılarımızla sosyolojik ve kültürel sembollerimizi yansıtan önemli mimarlık eserleri de ortaya koyuyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ödüllü projeler olarak gurur abidelerimiz oldular. Özetle tüm bu yatırımlarımız sayesinde; Karayollarımızda ortalama hızı 40 km'den 88 km'ye çıkardık. Türkiye Yüzyılında "Türkiye Hızlanıyor" dedik; yatırımlarımızı da yollarımızı da hızlandırdık. Bu yolları açmak, tünel ve köprüleri inşa etmek kadar; bu yolların ve yapıların güvenli bir şekilde trafiğe açık kalması da çok önemlidir. Bugün, hemen her noktada binlerce bakanlık personelimizle ülkemizi imar ediyoruz. Türkiye için hayal olan dünyanın sayılı projelerini kendi mühendis ve işçilerimizle şekillendirip, hayata geçiriyoruz. AK Parti Hükümeti olarak biz büyük ve güçlü Türkiye hedefinden sapmadan, Milletimizden aldığımız destekle durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda; Seçim bölgem Ardahan ile ilgili bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Ardahanımızda, 148 km'si bölünmüş yol olmak üzere toplam 392 km yol ağı bulunmaktadır. 4612 m uzunluğundaki çift tüp Aşık Şenlik Tünelimizi, BSK bölünmüş yolları, köprüleri ve gürültü bariyerleriyle tamamlayarak 8 Kasım'da Sn. Bakanımızla birlikte açılışını gerçekleştirdik. Kura Viyadüğümüz tamamlandı. Ilgar Dağı Tünelimizde 2. yönden de kazı çalışmalarında başladık. Projenin tüm ödeneği aktarıldı. En kısa sürede tamamlayacağız. Anadolu ve Kafkasya'yı, Karadeniz'e bağlayacak olan "Sahara Tüneli" görüşmelerimiz neticesinde 2024 yılı yatırım programına alındı ve "Çift tüp" halinde toplam 26 km olarak yapılacaktır. Bütçe imkanlarınca ihale edilecek olan bu projeyi, şehrim adına takip etmekteyim. Divriği- Kars Hudut Tren Hattı Rehabilitasyon Projesinde, Dünya bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile yapılan kredi anlaşması ile 1 Milyar 299 Milyon Avro + KDV bedelle yapım ihalesine çıkma aşamasına gelinmiştir. Proje içerisinde yapılacak bir çok tesis ve hatlara ilave olarak, Ardahan'ımıza da 4500 m2 Canbaz Tren İstasyonu Binası ve 1600 m2 Sosyal Tesis inşa edilecektir. Hem yolcu hem yük trenleri artık ilimize gelecektir. Bu istasyonla trenlerin geçiş sayısı artacak ve bölgeler arası Ticaret artışı sağlanacaktır. Serhat Ardahan'ıma ilk tren istasyonumuz hayırlı olsun. Bölgemizin her alanında daima yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 2025 bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Abdulkadir URALOĞLU Bakanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vekil Koç ilk tren istasyonu müjdesini verdi - Son Dakika

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