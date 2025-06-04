Veteriner Hekimlere Şiddete Son! - Son Dakika
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Veteriner Hekimlere Şiddete Son!

Veteriner Hekimlere Şiddete Son!
04.06.2025 11:15
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TVHB Başkanı Eroğlu, kurban pazarındaki şiddeti kınadı ve veteriner hekimlere destek verdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Bağlum Kurban Pazarı'nda denetimler sırasında fiziki şiddete mağruz kalan veteriner hekimlere destek olmak için kurban pazarını ziyaret ederek incelemede bulundu. Eroğlu, "Pazarlarda görev yapan arkadaşlarımız bazı yerlerde şiddete uğradılar. Bunların artık son olması lazım. Geçtiğimiz günlerde bu pazarda da öyle bir şey yaşandı. Biz veteriner hekim arkadaşlarımızı da ziyaret ettik, 'geçmiş olsun' dedik" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum Kurban Pazarı'nda veteriner hekimlerin hayvan ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde hayvan sahipleri tarafından darp edilmesinin ardından pazarı ziyaret etti.

"Kamunun burada üstlenmesi gereken görevler var"

Pazarda, fiziki, hijyen şartları ve hayvanların genel durumlarını inceleyen Eroğlu, "İleri şartların, fiziki şartların, hijyen şartlarının ve işte gördüğünüz gibi bu çadırların bir elden geçirilmesi gerekiyor. Biraz daha altyapısı güçlendirilmesi lazım. İşte atıkların temizliği hakkında hayvan sahipleri ile görüştük. Onları dinledik. Tabii ki hem kendilerinin yapacakları şeyler hem de kamunun burada üstlenmesi gereken görevler var ama arzuladığımız seviyede hijyenik şartlar ve fiziki şartlar çok gerçekleştirilmemiş olarak gördük. Bunun kısa zamanda telafi edilmesi lazım. Hayvan sahipleri, 'Bir duş alacağımız herhangi bir yer bile yok' diyor. O şartların da burada sağlanması lazım. Doğal olarak biz yaklaşık bir aydan beri buradayız diyor. Burada o imkanları bulamadık diyorlar. Bunların da dikkate alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Veteriner hekimi arkadaşlar sürekli burayı denetim halindeler"

Kurban pazarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların genel durumunun iyi olduğunu aktaran Eroğlu, "Bizim gördüğümüz kadarıyla kulaklarında küpeleri var, sağlık raporları var. Zaten Tarım İlçe Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimi arkadaşlar sürekli burayı denetim halindeler. Kurban pazarı daha güzel hale getirilebilir" dedi.

Türkiye'de dişi hayvan kesiminin yasak olduğunu belirten Eroğlu, veteriner hekimler tarafından dişi hayvanın damızlık vasfını yitirmesi halinde tutulan belgeyi hazırlaması ile mezbahanelerde kesimi ve kurbanlık edilmesinde sorun olmadığını kaydetti.

"Bunların artık son olması lazım"

Veteriner Hekimler Odası'nın bulunduğu illerde pazarları gezip yetiştiricinin sorunları, hayvan pazarlarıyla ilgili problemler, istenilen şartların sağlanması gibi çalışmaları takip ettiklerini dile getiren Eroğlu, "Tarım Orman Bakanlığı'nın göndermiş olduğu genelgeler var. Bu genelgeler doğrultusunda hem hayvan sahiplerine hem de diğer muhatapların genelgelerine, kurallara uymaları gerekiyor. Pazarlarda görev yapan arkadaşlarımız bazı yerlerde şiddete uğradılar. Bunların artık son olması lazım. Geçtiğimiz günlerde bu pazarda da öyle bir şey yaşandı. Biz veteriner hekim arkadaşlarımızı da ziyaret ettik, 'geçmiş olsun' dedik. Tamamen halkın sağlıklı gıda tüketmesi, sağlıklı hayvanların kurban edilmesi dolayısıyla da kamu sağlığı için görev yapan arkadaşlarımıza bu tip şiddetle karşılaşmaları hem bizi üzüyor hem de doğru değil bunlar. Meslektaşlarımızı aslında tebrik etmek lazım. Onlara teşekkür etmek lazım. Birçok zor şartlarda görevlerini devam ettiriyorlar. Tekrar altını çizmek isterim. Bunun tamamı kurban dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun, herhangi bir hastalığın çıkmasını hayvandan hayvana ya da hayvandan insana bulaşacak hastalıkların çıkmasına engel olunmalı" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Veteriner Hekimlere Şiddete Son! - Son Dakika

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