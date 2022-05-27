Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti

27.05.2022 14:33
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti

Tokat'ta oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen şahsın balkona astığı "Bu villa satılamaz" yazısı görenlerin dikkatini çekiyor.

Tokat'ta oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen şahsın balkona astığı "Bu villa satılamaz" yazısı görenlerin dikkatini çekiyor.

"KANUNDA SEVMEK SUÇMUŞ DEMEK Kİ"

Karşıyaka Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı villada ikamet eden emekli Ali Yılmaz (77) balkona pankart astı. Pankartta "Bu villa satılamaz. Baba oğula tapu etmiştir. Hayırsız evlat bu villayı kesinlikle satamaz. Münazaalıdır baba oğul kavgalıdır" yazısı dikkat çekti. 1993 yılında 3 çocuk annesi eşinin İstanbul'da tren kazasında hayatını kaybettiğini ifade eden Yılmaz, 15 yıl sonra ikinci evliliğini yaptığını söyledi. 2013 yılında eşi Latif Yılmaz ile İstanbul'dan memleketleri Tokat'a dönen Yılmaz, oğlunun adına tapu yaptırdığı villada ikamet etmeye başladığını ileri sürdü. Yaklaşık 1,5 yıl önce eşinin hayatını kaybetmesi ile birlikte yalnız yaşamaya başlayan Yılmaz, oğlunun evi satmak istediğini belirterek, "Ben ölünceye kadar bu evi sattırmamak istiyorum. Ben öldükten sonra ne yaparsa yapsın. Zaten onun üzerine tapulu. Bu evi 3 çocuğumun en küçüğüydü, başarılıydı. Sevdiğim için onun üzerine tapu yaptırdım. Kanunda sevmek suçmuş demek ki. Şimdi de devletim beni suçlu buldu, hukuk elimden aldı ona sattırıyor" dedi.

YAZIYI GÖREN EVİ ALMAK İSTEMİYOR

Oğluna evi sattırmamak için pankart astığını belirten Yılmaz, "Bu evi almaya gelenler yazıyı okuduktan sonra çekip gidiyor. Müşteri olmuyor. Ben burada oturmak istiyorum. Ev zaten oğlumun, onun elinden alabilecek bir kuvvet yok. Devlet, mahkemeler karar vermiş. Yargıtay onaylamış. Ben 77 yaşındayım. Bir bu kadar daha yaşayacak halim yok. Şurada birkaç günlük ömrüm var. Yalnız oğlum beni buradan tahliye davası ile çıkartacak. Dava açmış. Tahliye davası sonuçlanmadan Allah'tan bir mucize bekliyorum" diye konuştu.
Yaşlı adamın oğlu G.Y. ise hukuki olarak davaların sonuçlandığını, tapusu kendine ait olan evini kanuni haklarını kullanarak satmak istediğini kaydetti. Babasının astığı pankartla ilgili açıklama yapmak istemeyen şahıs, durumun ailevi olduğunu ve toplumu ilgilendirmediğini söyledi.

Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
YORUMLAR
500
Dededen toruna özel akülü forklift Dededen toruna özel akülü forklift Emekli spor müdürü Fırat vefat etti Emekli spor müdürü Fırat vefat etti
Kaynak: İHA

Yenişehir Caddesi, Karşıyaka, Emekli, Tokat, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:28 18 yaşındaki Hakan'ı pompalı tüfekle öldüren zanlı müebbet hapsin üstüne 31 yıl hapis cezası aldı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
14:33 Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 15:49:42. #1.13#
SON DAKİKA: Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement