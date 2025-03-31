Volkan Konak Hayatını Kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahne almak için giden ve bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Konu ile ilgili ilk resmi açıklama KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ünlü sanatçı Volkan Konak bu gece aniden rahatsızlanarak saat 00.17'de Gazimağosa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Konak saat 00.42'de hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sanatçının ölümüne ilişkin detaylı açıklamanın Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacağını duyurdu. - GAZİMAĞOSA