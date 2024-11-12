WTE 2024'te Türk Turizmi Parladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

WTE 2024'te Türk Turizmi Parladı

WTE 2024\'te Türk Turizmi Parladı

Dünya Turizm Fuarı'nda Türk firmaları ABD pazarında başarılarını sergiledi. Yeni fırsatlar sunuluyor.

12.11.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen turizm etkinliklerinden biri olan Dünya Turizm Fuarı (WTE) 2024, 22-23 Ekim tarihlerinde Miami'de düzenlendi. Türk turizm operatörlerinin ABD ve Latin Amerika pazarındaki başarılı girişimleri fuarda dikkat çekti. Etkinlik öncesinde, 21 Ekim'de bir otelde düzenlenen açılış partisinde, sektörün liderleri ve uzmanları bir araya gelerek küresel turizmin geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fuarda dikkat çeken Türk firmalarından Saladino Travel, ABD operasyonlarının başlangıcını bu etkinlikle duyurdu. Şirketin Genel Müdürü Selahaddin Eyyubi Tezel, fuar kapsamında Türkiye'nin turizm sektörüne katkılarına değindi. Tezel, "Her yıl Türkiye'de on binlerce turist ağırlıyoruz. Turizm operatörleri olarak, dış ticaret açığının kapanmasında çok büyük bir rol üstleniyoruz" dedi.

Tezel, yüksek gelirli turistlere yönelik geliştirdikleri yeni ürün segmentleri sayesinde, Türkiye'ye gelen turistlerin günlük harcama ortalamalarının ülkedeki genel turist harcamalarının altı katı üzerine çıktığını vurguladı. Bu farklılıkla rakiplerinden ayrıldıklarını belirten Tezel, bu durumun Türkiye'de ilgili bakanlıklarca da takdirle karşılandığını ifade etti.

Ayrıca, Saladino Travel olarak Türkiye'de daha önce uygulanmayan bir hizmet standardını hayata geçirdiklerini belirten Tezel, "Bu hizmet standardı sayesinde Türk turizminin uluslararası prestijini artırıyoruz ve gelen turist sayısında da ciddi bir artış sağlıyoruz" diye konuştu.

Türk şirketlerinin başarılarını takip eden Türkiye Cumhuriyeti Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce de fuara katılarak Türk firmalarını ziyaret etti. İnce, Türk şirketlerinin Amerika pazarında gösterdiği başarıların Türkiye'nin turizmde uluslararası rekabet gücünü artırmak için önemli olduğunu ifade etti.

WTE Miami 2024, Türk turizm profesyonelleri için yalnızca yeni iş fırsatları değil, aynı zamanda sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek için de önemli bir platform sundu. Üç gün süren fuar boyunca, sürdürülebilir turizm, dijitalleşme ve destinasyonlar arası bağlantı gibi kritik konular üzerine paneller ve tartışmalar düzenlendi. Türk operatörlerin ABD ve Latin Amerika pazarında elde ettiği başarılar, Miami'de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türk turizm sektörü, ABD'deki faaliyetlerini genişletme yönünde güçlü adımlar atarken, global çapta Türkiye'nin cazibesini artırmayı hedefleyen bu tür girişimler, sektörün uluslararası alandaki itibarını pekiştirmeye devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Ekonomi, turist, Turizm, Yerel, Miami, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel WTE 2024'te Türk Turizmi Parladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:36:55. #1.13#
SON DAKİKA: WTE 2024'te Türk Turizmi Parladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.