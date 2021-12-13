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Yağış sürecini sahada yönetti - Son Dakika

Yağış sürecini sahada yönetti

13.12.2021 16:41
Yağış sürecini sahada yönetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların etkilerini masada değil sahada yöneten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Edremit'imizde şiddetli sağanak yağış sonrası vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sahada bizzat süreci yönetiyorum.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların etkilerini masada değil sahada yöneten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Edremit'imizde şiddetli sağanak yağış sonrası vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sahada bizzat süreci yönetiyorum."dedi.

Cumartesi günü başlayan Pazar ve Pazartesi günü etkili oğlan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin bazı yerlerinde metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Özellikler Kazdağlarına düşen yağış miktarının artmasıyla birlikte bölgede derelerin ve akarsuların debisinde önemli bir artış gözlendi. İlçenin bazı noktalarında yaşanan su taşkınları ile Edremit Belediyesi Fen İşleri Ekipleri 24 saat esaslı olarak ilgilendi. Çalışmaları ve süreci Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da çizmeleri ve yağmurluğu ile sahada geçirdi. Çalışmaları yakında inceledi. - BALIKESİR

Yağış sürecini sahada yönetti
Yağış sürecini sahada yönetti
Yağış sürecini sahada yönetti
Yağış sürecini sahada yönetti

Selman Hasan Arslan, Cumartesi, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağış sürecini sahada yönetti - Son Dakika


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