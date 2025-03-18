Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana'nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 22

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor 13

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 20 - İSTANBUL