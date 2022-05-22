Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı

22.05.2022 14:07
Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı

Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde sahne alan Zakkum gençlere unutamayacakları bir gecede yaşattı.

Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı

YALOVA - Altınova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali'nde sahne alan Zakkum gençlere unutamayacakları bir gecede yaşattı.

Osmangazi Köprünün bir ayağının bulunduğu Hersek Sahili'nde gerçekleşen festivalin ikinci gününde

gündüz plaj voleybol turnuvası akşam ise konser etkinliği gerçekleştirildi. Festivalde ikinci gününde sahne alan Zakkum, birbirinden güzel şarkılarını bu kez Altınovalılar için seslendirdi. Konseri izlemeye Altınovalıların yanı sıra çevre ilçe ve illerden konuklar da akın etti.

Doğa Pasaportu verdi

Konserde Zakkum grubuna doğa pasaportu veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, doğaya ve hayvanlara yönelik başlatılan çalışmanın önemini anlattı. Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk Doğa Pasaportunu alan grup üyeleri böyle bir uygulama başlatmasından dolayı Başkan Oral ve ekibini kutladı.

Festival alanında bulunan ve ilçedeki kadınların işlettiği Altınova Belediyesi Yöresel ve Doğal Ürünler Satış Çarşısı, vatandaşların ilgi odağı oldu. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Bakan Oral çarşıyı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı
Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı
Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı
YORUMLAR
500
Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu Kolpa Grubu, Gençlik Festivali'nde Altınovalıları coşturdu Yalın, şarkılarıyla binlerce genci coşturdu Yalın, şarkılarıyla binlerce genci coşturdu
Kaynak: İHA

Gençlik Festivali, Altınova, Yalova, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova Altınova'da Zakkum rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement