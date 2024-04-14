Yalova\'da Bisiklete Ters Binerek Dans Eden Vatandaş Görenleri Şaşırttı

Yerel

Yalova şehir merkezinde sokak ve caddelerde bisikletine ters binerek dolaşan vatandaşı görenler şaştı kaldı.

Son günlerde Yalova kent merkezinde Nasreddin Hoca'nın eşeğe ters binmesi misali bisiklete ters binerek dolaşan vatandaşı görenler gözlerine inanamadı. Kentin çeşitli noktalarında görülen şahsın, bisiklete ters binmesine rağmen ustaca kullandığı gözlemlendi. Bisikleti ters sürerken bir yandan el kol hareketleriyle trafikteki araçları uyaran şahıs, ayrıca çevredeki bir araçtan gelen müziğe eşlik ederek bisikletiyle dans etti. - YALOVA