Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı

04.04.2022 17:43
Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı

Yalova İl Genel Meclisi'nde İl Encümeni ve ihtisas komisyonu seçimleri gerçekleştirildi.

Yalova İl Genel Meclisi'nde İl Encümeni ve ihtisas komisyonu seçimleri gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi'nin nisan ayı ilk birleşimi Hasan Soygüzel başkanlığında, İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda ilk olarak İl Encümeni seçimi yapıldı. Kapalı oylamada Hasan Soygüzel, Resul Çiftçi ve İsmail Akar encümen üyesi olarak seçildi.

Toplantıda ardından ihtisas komisyonu seçimlerine geçildi. Komisyonlarda şu isimler yer aldı:

Plan ve bütçe komisyonu: İdris durmuş, Ali çorbacı, Mustafa Selvi, İsmail Akar, Mustafa Tunalı

Tahsin Yener, Atalay Beştaş.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Ömer Aslan, Furkan Ateş, Ertan Şener, Resul Çiftçi, İbrahim Dönertaş, Murat Kaya, Oktay Atik.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Murat Kaya, Tahsin Yener, İsmail Akar

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Hasan Soygüzel, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İdris Durmuş.

Tarımsal Hizmetler Komisyonu: Hasan Soygüzel, Furkan Ateş, Hüseyin İnce, İdris Durmuş, Hüseyin Alfat.

Yol Yapım ve Ulaşım Hizmetleri Komisyonu: Ömer Aslan, Ertan Şener, Resul Çiftçi, Murat Kaya, Oktay Atik.

İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu: Ali Çorbacı, Atalay Beştaş, Mustafa Selvi, Tahsin Yener, Hayrullah Sarıhan.

Yatırım İnceleme ve Denetleme Komisyonu: Atalay Beştaş, Mustafa Selvi, Hayrullah Sarıhan, İsmail Akar, Hüseyin Alfa

Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu: Hüseyin İnce, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Tahsin Yener, Hayrullah Sarıhan. - YALOVA

Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı
Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı
Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı

YORUMLAR
500
Yalova'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları Yalova'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları Son dakika! Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı Son dakika! Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

İsmail Akar, Murat Kaya, Çiftçi, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova İl Genel Meclisi'nde komisyon seçimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement