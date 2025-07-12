Yaralı Güvercine Polis Sahip Çıktı

Erzincan'da yaralı halde bulunan güvecine polisler sahip çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personelince yaralı halde bulunan bir güvercin, gerekli müdahale için koruma altına alındı. Güvercin tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak. - ERZİNCAN