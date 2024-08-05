Yaralı martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Yaralı martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Bursa'da kanadı kırılan ve derede mahsur kalan yaralı martıyı, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri kurtardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

05.08.2024 16:46
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Yaralı martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'da kanadı kırılan ve derede mahsur kalan yaralı martıyı, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri kurtardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta yürüyen vatandaşlar, park içinde bulunan derede uçamayan martıyı gördü. 112 Acil Servis Hattı'nı arayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Parka gelen ekipler, 10 metre derinlikteki dereye merdiven yardımıyla inerek kanadı kırılan martıyı kurtardı. Yaralanan martı, Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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