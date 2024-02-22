Yaşar Kemal'in anısına düzenlenen program Maltepe Belediyesi'nde gerçekleşecek - Son Dakika
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Yerel

Yaşar Kemal'in anısına düzenlenen program Maltepe Belediyesi'nde gerçekleşecek

Yaşar Kemal\'in anısına düzenlenen program Maltepe Belediyesi\'nde gerçekleşecek

Yaşar Kemal vefatının 9. yıl dönümünde Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Binbir Çiçekli Bahçe' programıyla anılacak. Programda Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Yaşar Kemal belgeseli gösterilecek, Feryal Öney konser verecek ve Lütfi Özgünaydın'ın sergisi açılacak.

22.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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Yaşar Kemal vefatının 9. yıl dönümünde isminin yaşatıldığı Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Binbir Çiçekli Bahçe" isimli programla anılacak.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı program, 24 Şubat Cumartesi saat 20.00'de gerçekleşecek.

Programda ünlü gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Yaşar Kemal belgeselinin gösterimi yapılacak. Özgentürk, Yaşar Kemal'le ilgili anılarını konuklar ile paylaşacak. Halk müziğinin sevilen sesi Feryal Öney'in sahne alacağı programda, fotoğraf sanatçısı, gazeteci, yazar Lütfi Özgünaydın'ın sergisi açılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yaşar Kemal'in anısına düzenlenen program Maltepe Belediyesi'nde gerçekleşecek - Son Dakika

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