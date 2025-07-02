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Yaşlı Çiftin Zor Günleri

Yaşlı Çiftin Zor Günleri
02.07.2025 09:44
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Pendik'te yaşlı çift, kızıyla anlaşmazlık sonucu evden çıkarılıp cami avlusunda yaşıyor.

Pendik'te kızı ve damadıyla birlikte aldıkları evde yaşayan yaşlı çift, aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası evden çıkartıldıklarını iddia etti. Şimdi günlerini cami avlusunda geçiren yaşlı çift, geceleri uyumak için oğullarının evine gidiyor.

Pendik Gözdağı Mahallesi'nde, yıllar önce kızı ve damadıyla birlikte aldıkları evde yaşayan Aysel ve Sadık Toprak çifti, anlaşmazlık sonucu zor günler yaşamaya başladı. Anne Aysel Toprak, kızının "bu evi annem için alıyorum" diyerek aldığı eve güvendiklerini ve evin borçlarını birlikte ödeyip destek verdiklerini söyledi. İddiaya göre, evin borcunun bitmesinin ardından kızlarının 'evden çıkın' baskısıyla neye uğradıklarını şaşıran Toprak çifti, parasını ödedikleri evden zorla çıkartıldı. Evsiz kalmalarıyla birlikte günlerini cami avlusunda geçirmeye başlayan Aysel ve Sadık Toprak, akşamları oğullarının evine yalnızca uyumak için gidiyor. Yaşadıkları zorlu mücadeleyi anlatan yaşlı çift, kendi evlerine kavuşabilmek için uzanacak bir yardım eli bekliyor.

"Biz fedakarlık ettik ama borç biter bitmez bize 'çıkın' demeye başladılar"

Açıklamalarda bulunan Aysel Toprak, "21 senedir Gözdağı'nda oturuyorduk. Kızım ve eşi de bir ev almak istiyorlardı. Onlara bu evi ben gösterdim, 'Bakın buranın havası da çok güzel' diyerek özellikle ben söyledim. 'Buradan ev alın, biz de size yardımcı oluruz' dedim. Bu süreçte hep 'annem için alıyorum, bu ev annem için' dedi. 4 sene önce kızımın kocası felç oldu, tabii bu arada evin borcu da bitmişti. O zaman köydeki arsayı sattık, bankanın bir taksidini onlar, bir taksidini biz ödedik. 132 bin liraya alınan evin borcunu birlikte bitirdik. Hatta damat felç olunca kaç yıl eşim baktı ona. Biz fedakarlık ettik ama borç biter bitmez bize 'çıkın' demeye başladılar. Bu kadar güvendiğimiz evladımız bize böyle yaptı. Dedim ki, 'Bari bizim paramızı verin biz onunla kendimize iyi kötü bir ev alalım.' Tabii inkar ettiler, vermediler, 'Siz de içinde durdunuz' deyip bizi mahkemeye ve hacze verdi. En son 'Defolun gidin evimden çıkın, sizi istemiyorum' dedi, biz de mecbur oğlumuzun evine geldik ama burada da huzurumuz yok. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın. Ben kızımdan hiç böyle bir şey ummazdım. Bacağımda platin var, çok şiddetli ağrı çekiyorum. Akşama kadar buradayız, günlerimizi çok zor geçiriyoruz. Eşim 14 bin 500 TL maaş alıyor, onunla da ev tutamıyoruz" diyerek yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

"Oğlumuzun evinde bir bardak suyu bile çekinerek alıyoruz"

Kızlarına ev almak için sattıkları arsanın değerinin bugün çok daha yüksek olduğunu söyleyen ve yaşadıkları mağduriyeti dile getiren baba Sadık Toprak ise, "Çok sıkıntı çekiyoruz, çocuklar bizi evden çıkarttı. İnsanın kendi evladından böyle bir şey görmesi çok zormuş. O dönemde 132 bin liraya alınan evin 60 bin lirasını biz ödedik. Tabii onlar adına ödediğimiz için şimdi bir şey de yapamıyoruz. O zamanlar köydeki arsayı 10 bin liraya satmıştım, şu anda 700-800 bin lira istiyorlar 600 metrekare yere. Baştan her şey iyiydi, şimdi tersine döndü. Hiçbir şeyi kabul etmiyorlar, zaten bizi de kabul etmiyorlar. Mahkemeden sonra da bizi tehdit ettiler. Ramazan ayında, oruçluyken 2-3 gün içinde çıkmak zorunda kaldık. Şimdi oğlumun evinde kalıyoruz ama kendi evimiz gibi değil. Her şeye karışıyorlar. Bir bardak suyu bile çekinerek alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tek umudumuz iyi insanların vicdanı"

Gün içinde bütün zamanlarını cami avlusunda geçiren, burada namazlarını kılan ve akşama kadar camide oturan Aysel ve Sadık Toprak, akşamları yalnızca uyumak için oğullarının evine gidiyor. Şu anda Tuzla Yayla Mahallesi'nde oğullarının evinde zor şartlar altında yaşamaya devam eden Toprak çifti, hayırseverlerden kendilerine uygun bir ev konusunda destek beklediklerini ifade etti. Sadık Toprak, "Allah rızası için, başımızı sokacak bir yer olsun. Biz yıllarca evlat diye güvendik ama şimdi dışlandık. Tek umudumuz iyi insanların vicdanı" diye konuştu.

İddiaların hedefindeki yaşlı çiftin kızı ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlı Çiftin Zor Günleri - Son Dakika

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