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Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi - Son Dakika

Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi

30.01.2022 15:38
Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre kalınlığındaki karda hastayı sırtında taşıyan sağlık görevlisi Emrah Takımsu'ya başarı belgesi verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre kalınlığındaki karda hastayı sırtında taşıyan sağlık görevlisi Emrah Takımsu'ya başarı belgesi verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek sağlık görevlileriyle bir araya gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kaymakam İhsan Ayrancı, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Ziyarette geçtiğimiz günlerde Gölbaşı ilçesinin Harmanlı Beldesinde yaşayan ve hastaneye gitmesi gereken tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen'i yoğun kar dolayısıyla ambulansa kadar taşımak için büyük özveri gösteren sağlık personeli Emrah Takımsu'ya teşekkür edildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Emrah Takımsu'ya çiçek vererek teşekkürlerini iletirken Kaymakam İhsan Ayrancı ise Takımsu'ya başarı belgesi takdim etti. Milletvekili Aydın ve beraberindekiler, sağlık personelleriyle bir süre sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar dileyip başarılar diledi. - ADIYAMAN

Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi

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Milletvekili, Adıyaman, Aydın, Emrah, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlık görevlisine başarı belgesi verildi - Son Dakika
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