Yayladağı'nda düzenlenen ilçe müftüleri toplantısına Necati Şafak başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yayladağı'nda ilçe müftüleri toplantısı, İl Müftüsü Necati Şafak başkanlığında Yayladağı İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim ve idari çalışmalar ile ilçe faaliyetleri ve gelecek dönem planları görüşüldü.
Hatay'da İlçe Müftüleri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Şafak başkanlığında Yayladağı İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda il genelinde yürütülen din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve idari çalışmalar ele alındı. İlçelerde sürdürülen faaliyetler değerlendirilerek hizmetlerin koordinasyonu ve karşılaşılan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar da değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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