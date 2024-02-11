Yazıkonak Belediyesi için AKP\'den aday gösterilen Aydın Ayaz, geçmiş dönemdeki usulsüzlüklerle gündeme gelmişti

Yerel

EVREN DEMİRDAŞ

Geçtiğimiz 31 Mart 2019 seçimlerinde Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesinin AKP'den Saadet Partisi'ne geçmesi sonrasında 30'a yakın bankamatik personeli çalıştırdığı ortaya çıkan AKP'li Aydın Ayaz, Yazıkonak Belediyesi için tekrar AKP'den aday gösterildi.

AKP, Elazığ'da il belediye başkanlığının ardından ilçe ve belde belediye başkan adaylarını da açıkladı. Açıklanan adaylar arasında Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde geçen dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart yerel seçimlerinde belediyenin AKP'den Saadet Partisi'ne geçmesiyle yaptığı aşırı harcama ve usulsüzlüklerle gündeme gelen AKP'li Aydın Ayaz'ın da olduğu görüldü.

YEMEK, ELBİSE, TESPİH, KAYISI FATURALARI…

Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen ve sonrasında ise AKP'ye geçen Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırçı yapmış olduğu açıklamada belediyede 30'a yakın bankamatik memuru tespit edilmesinin yanı sıra 600 bin liranın üzerinde elbise faturası, 400 bin liranın üzerinde yemek faturası, 23 bin lira küsuratında limon fideleri faturası, 17 bin lira tespih faturası, 60 bin lira küsuratında kayısı faturalarıyla karşılaştıklarını söylemişti.

BAŞKANIN GÖREVDEN ALINMASI SONRASINDA MECLİS KARARIYLA AYDIN AYAZ BAŞKANLIĞA GETİRİLMİŞTİ

2014 seçimlerinde Yazıkonak Belediye Başkanı seçilen AKP'li Nurettin Aydın, 2011 yılında aracında gümrük kaçağı sigara bulundurmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası alınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. AKP de Aydın'ı partiden ihraç etmişti. Yazıkonak Belediyesi başkanlığına meclis kararıyla AKP'li Aydın Ayaz getirilmiş ve Ayaz 3,5 yıl yürüttüğü belediye başkanlığı seçimini 31 Mart'ta Saadet Partili Hatif Çadırcı'ya kaptırmıştı. SP'li Hatif Çadırcı da geçtiğimiz aylarda törenle AKP'ye geçmişti.