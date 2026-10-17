YENİ Parti Milletvekili Çan, Rize'de yolsuzluk ve yoksulluğu giderme sözü verdi - Son Dakika
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YENİ Parti Milletvekili Çan, Rize'de yolsuzluk ve yoksulluğu giderme sözü verdi

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YENİ Parti Milletvekili Çan, Rize\'de yolsuzluk ve yoksulluğu giderme sözü verdi
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YENİ Parti Milletvekili Murat Çan, partisinin Rize İl Başkanlığı ön seçiminde yeni siyasetin yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ortamını yönetmeyi değil gidermeyi amaçladığını söyledi. Konuşmanın ardından başlayan ön seçimde kurucu il başkanı Saltuk Deniz ile Mustafa Ekşi yarışıyor.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, "YENİ Parti'nin, yeni siyaseti bu yasak ortamını, vurgun ortamını, yolsuzluk ortamını ve yoksulluğu yönetmek değil, gidermek amacıyla bir siyaset uygulayacak" dedi.

Yeni Parti Rezi İl Baykanlığı Ön Seçimi'nde konuşan Murat Çan, vatandaşların siyasette daha fazla söz sahibi olmasını hedeflediklerini belirtti. Çan, partinin kuruluş sürecinde üyelerin maddi ve manevi katkılarının önemine değinerek, Rize teşkilatına ve partiye destek veren hemşerilerine teşekkür etti. Rize'nin 46 yıl sonra partiye milletvekili kazandırmasının önemini vurgulayan Çan, teşkilatın desteğini artırarak Türkiye genelinde daha da büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Çan, şunları söyledi:

"Yapılanları biliyorsunuz. Neden siyaset yaptığımızı biliyoruz. Dolayısıyla yeni siyasetin Türkiye'de yeni politikayı, programı belirleyecek bu sürecin hepimiz açısından çok büyük bir kıymeti var. Son 1 haftada, gündem o kadar hızlı ilerliyor ki partimizin cumhurbaşkanı adayının yargılandığı ama aynı zamanda hukuk sistemini yargıladığı davada yapacağı savunma başlamadan Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalına kayyum atanması başta olmak üzere Türkiye'de 100 yılın vurgunu olarak, finans vurgunu olarak bildiğimiz fon vurgununun konuşulmasın diye yapılanları iki haftadır mecliste sizler takip ediyorsunuz, bizler yaşıyoruz. YENİ Parti'nin, yeni siyaseti bu yasak ortamını, vurgun ortamını, yolsuzluk ortamını ve yoksulluğu yönetmek değil, gidermek amacıyla bir siyaset uyguladığı, bu siyasetin belirleyicilerinin bugün yerelde seçimlerinin, ön seçimlerinin yapılacağı süreçten geçiyoruz."

Konuşmaları ardından YENİ Parti Rezi İl Başkanlığı Ön Seçimi'nde seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Seçimlerde, kurucu il başkanı Saltuk Deniz ile Mustafa Ekşi yarışıyor.

Kaynak: ANKA
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