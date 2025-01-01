Yeni Yıl Pazarı Coşkusu Eskişehir\'i Sardı

Yerel

Odunpazarı Belediyesi tarafından 27-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği yeni yıl pazarı, Eskişehir halkını yılbaşı heyecanıyla buluşturdu. Odunpazarı Belediyesi Yeni Yıl Pazarı'nda 100 civarında stant açıldı. Üreten kadınların el emeği ürünleri, esnafların sunduğu çeşitli ürünler ziyaretçileri memnun etti. Stantları gezen vatandaşlar, alışveriş yaparken yeni yıl ruhunu doyasıya yaşadı. Yeni Yıl Pazarı'nda konserler, dans gösterileri, çocuk etkinlikleri, dev kar küresi, fotoğraf alanları ve birçok etkinlikle Eskişehirliler soğuk havaya rağmen Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni hınca hınç doldurdu ve eğlenceye doydu.

Çekilişte 162 şanslı kişi, yeni yıl hediyeleri kazandı

Yeni Yıl Pazarı'nın en heyecanlı anlarından biri, Odunpazarı Belediyesi ve stant katılımcılarının katkılarıyla düzenlenen yılbaşı çekilişi oldu. Binlerce kişinin katıldığı çekilişte 162 şanslı kişi, yeni yıl hediyeleri kazandı. Yeni Yıl Pazarı'nın sonunda hem vatandaşlar hem de stant sahipleri büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Odunpazarı Belediyesi, Yeni Yıl Pazarı'nı geleneksel hale getirme kararı alarak, bu güzel etkinliğin uzun yıllar devam edeceğini müjdeledi. Yeni Yıl Pazarı, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, yerel üreticilere destek olan ve yeni yıl coşkusunu herkese ulaştıran bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı. - ESKİŞEHİR