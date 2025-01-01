Yeni Yılda Çalışanlar

Yerel

Adana'da yeni yılın ilk gününde temizlik görevlileri ve pazarcılar çalıştı.

Yeni Yılın ilk günü remi tatil olunca bir çok kişi çalışmazken bazı meslek grubunda çalışan görevliler ise çalışmak zorunda kaldı. Temizlik görevlileri yeni yılın ilk günü cadde ve sokakları temizlerken, pazarcılar da pazardaki yerini aldı. Bir çok kişi evinde uyurken temizlik görevlileri ve pazarcılar ekmek parasını kazanmak için ilk günden mücadeleye başladı. - ADANA