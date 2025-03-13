Yeşil Kampüs Festivali ERÜ'de - Son Dakika
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Yeşil Kampüs Festivali ERÜ'de

Yeşil Kampüs Festivali ERÜ\'de

Çevre Tırı Projesi kapsamında 2 gün sürecek festival, Erciyes Üniversitesi'nde başladı.

13.03.2025 15:19
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'nın "Çevre Tırı Projesi" kapsamındaki "Yeşil Kampüs Festivali" Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) gerçekleştirildi.

ERÜ Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Marianne Molu Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivale öğrencileri davet ederek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında ERÜ'nün UI GreenMetric sıralamasında Türkiye'de üçüncü sırada olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, "Elimizden gelen gayretle kampüsümüzü daha da yeşillendirmeye ve sürdürülebilirliğini artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun, festivalde kurulan stantları tek tek ziyaret ederek, bilgi aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın doğa dostu tırındaki etkinlik, farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları, yarışmalar ile gün boyu devam etti.

Etkinlik, 14 Mart Cuma günü sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşil Kampüs Festivali ERÜ'de - Son Dakika

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