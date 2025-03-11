Yeşilyurt'ta 'İlk Orucum İlk İftarım' Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta 'İlk Orucum İlk İftarım' Programı Düzenlendi

Yeşilyurt\'ta \'İlk Orucum İlk İftarım\' Programı Düzenlendi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen 'İlk Orucum İlk İftarım' programında çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, oruç tutan çocukların iftar deneyimlerini paylaşmaları için eğlenceli aktivitelerle renklendi.

11.03.2025 12:15  Güncelleme: 12:17
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen "İlk Orucum İlk İftarım" programına katıldı. Başkan Geçit, "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" kapsamında eğitim gören çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan bilincini çocuklara aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilk kez oruç tutan çocuklar, tuttukları ilk orucun iftarını Başkan Geçit ile birlikte yaptı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar iftar öncesinde eğlenceli etkinliklerle vakit geçirdi. Başkan Geçit, program boyunca çocuklarla sohbet ederek, onlara yaşamlarına dair tavsiyelerde bulundu.

Başkan Geçit, yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri "İlk Orucum İlk İftarım" programının amacının çocuklara oruç ibadetinin güzelliklerini öğretmek olduğunu söyledi. Ayrıca, Ramazan'ın manevi atmosferinde çocukların özel anlarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Geçit, "Ramazan ayı çocuklarla çok daha anlamlı ve güzel geçiyor. Bu nedenle bu iftarı çocuklarımızla birlikte yaptık. Çocukların yüzlerindeki gülümseme, kalplerindeki mutluluk bizim için en değerli hediyedir" dedi.

Belediye olarak çocuklara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurgulayan Başkan Geçit, "Çocuklar mutluysa şehir mutludur. Bu nedenle her fırsatı değerlendirerek çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilyurt'ta 'İlk Orucum İlk İftarım' Programı Düzenlendi - Son Dakika

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