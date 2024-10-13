Yeşilyurt'ta Mayalı Ekşili Ekmek Yarışması Festivale Dönüştü - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta Mayalı Ekşili Ekmek Yarışması Festivale Dönüştü

Yeşilyurt\'ta Mayalı Ekşili Ekmek Yarışması Festivale Dönüştü

Yeşilyurt Belediyesi'nin düzenlediği 'Mayalı Ekşili Ekmek' yarışması, yöresel ürünlerin tanıtımıyla birlikte büyük bir katılımla gerçekleşti. Kadınların hazırladığı lezzetli ekmekler, jüri heyetinin beğenisini kazandı ve yarışma sonunda ödül töreni düzenlendi.

13.10.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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Yeşilyurt Belediyesi'nin Çilesiz Semt Pazarında düzenlediği "Mayalı Ekşili Ekmek" yarışması, yöresel ürünlerin tanıtımı ve halkın yoğun katılımıyla festival havasında geçti. Kadiruşağı Mahallesi'nden katılan kadınlar yarışmada birinciliği elde ederken, Tepeköy Mahallesi ikinci, Cafana Mahallesi ise üçüncü oldu.

Yeşilyurt'un zengin yemek mutfağındaki özel lezzetler arasında yerini alan mayalı ekşili ekmeğin tanıtımına destek vermek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Semt Pazarında düzenlenen 'Mayalı Ekşili Ekmek' Yarışmasını Kadiruşağı Mahallesinden katılan kadınlar kazandı. Yarışmanın yanı sıra doğal ürünlerin tanıtıldığı yöresel ürünler stantlarına ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik kapsamında sadece ekmek yarışması değil, aynı zamanda Yeşilyurt'un farklı mahallelerinden gelen kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ve doğal ürünler de stantlarda sergilendi. Vatandaşlar, bu stantlara büyük ilgi göstererek hem ürünleri satın aldı hem de yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı. Hünerli kadınlar, ürünlerinin satışından elde ettikleri gelirle ev bütçelerine katkı sağladı.

"Kadının eli değdiği her yer güzelleşir"

Etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yarışmanın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir ve anlam kazanır. Bugün düzenlediğimiz yarışma ve stantlar bunun en güzel örneği oldu. Yarışmaya katılan tüm kadın çiftçilerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

Başkan Geçit, ayrıca, coğrafi işaret tescil belgesi almayı başaran "Mayalı Ekşili Ekmek"in tanıtımını yapmak ve bu kültürel değeri gelecek nesillere aktarmak için bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Ekmekler yarıştı, festival havası yaşandı

Yarışmaya katılan kadınlar, birbirinden lezzetli ekmekler hazırlayarak jüri heyetinin beğenisine sundu. Heyecan dolu anların yaşandığı yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Ayrıca, jüri heyetine de teşekkür plaketi sunuldu.

Yarışmanın ardından katılımcılar tarafından hazırlanan ekmekler, etkinliğe gelen davetlilere ikram edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt'ta Mayalı Ekşili Ekmek Yarışması Festivale Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta Mayalı Ekşili Ekmek Yarışması Festivale Dönüştü - Son Dakika
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