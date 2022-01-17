Üye Girişi
Yetimler için harekete geçtiler - Son Dakika

Yetimler için harekete geçtiler

17.01.2022 16:16
Yetimler için harekete geçtiler

Kızılay Kadın Teşkilatı Kütahya Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, Yetim Destek Programı Eğitimi'ne katıldı.

Kızılay Kadın Teşkilatı Kütahya Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın, Yetim Destek Programı Eğitimi'ne katıldı.

Eğitime kadın teşkilatları ve gönüllülerin yanı sıra Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Toplumsal Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gazi Alataş ve Toplum İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin de katıldı.

Tanışma ve açılış konuşmaları ile başlayan 3 günlük program sürecinde pek çok dalda eğitim verildi. Programın ilk gününde Seher Kuş tarafından Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, Semra Aydın Avşar tarafından Gönüllülük, Sibel Topcu ve Emrah Göktürk tarafından Yetim Destek Programı ile Alperen Zengin tarafından Sosyal Medya Kullanımı ve İletişimi eğitimi verildi. İkinci günde Eda Yıldırım Baysal tarafından Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma, Zeynep İkbal Tombul tarafından Çocuklarla Çalışma, Hatice Esra Bakır tarafından Zorlu Yaşam Olaylarında Çocuk ve Genç ile Agah Atalay tarafından Kişisel Verilerin Korunması eğitimleri verildi. Eğitim programı sertifika takdiminin ardından sona erdi.

Kızılay Kütahya Şube Başkanlığı ve Kütahya Kadın Teşkilatı olarak, Kadın Teşkilatı gönüllüsü ve yetim saha koordinatörü olarak programı yürütecek Semra Sarıışık Tozaraydın, Kütahya'yı temsilen çalışmalara başladı. - KÜTAHYA

Yetimler için harekete geçtiler
Yetimler için harekete geçtiler
Yetimler için harekete geçtiler
Yetimler için harekete geçtiler

YORUMLAR
500

İbrahim Altan, Kütahya, Kızılay, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yetimler için harekete geçtiler - Son Dakika


Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı         
18:00
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:58 İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yetimler için harekete geçtiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement