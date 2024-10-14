Yıldırım Belediyesi\'nden Güneş Enerjili Kentsel Dönüşüm Projesi

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Yıldırım Belediyesi Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, ortak kullanım alanlarında kullanılan elektriğin bir bölümü güneş enerjisinden sağlanırken, peyzaj sulamaları ise yağmur sularından yapılacak.

Yıldırım Belediyesi'nin, Ulus Mahallesi'nde 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgedeki mülkiyeti Yıldırım Belediyesi'ne ait kentsel dönüşüm projesi 4 blok, 284 konut ve 28 işyeri olmak üzere 312 bağımsız bölümden oluşacak. Çalışmaların yüzde 25'inin tamamlandığı Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, 291 araçlık otoparkı, sosyal donatı alanları ve yeşil alanları ile örnek bir yaşam alanı oluşturacak.

Kendi enerjisini üretecek

Depreme dayanıksız, güvenliksiz, günümüz beklentilerine cevap vermeyen yapı stoğunu, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, ulaşılabilir, modern yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu hedefle Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizin 11 noktasında bizim yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları mevcut. Özel sektöre verdiğimiz destekle 11 farklı noktada katlar hızla yükselmeye devam ediyor. Toplamda ilçe sınırlarımızda yaklaşık 500 bin metrekare alanda kamunun da desteklediği çalışmalarla 26 kentsel dönüşüm projemiz var" dedi. Yıldırım'da hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinin uygulandıkları bölgeler, vatandaşların talep ve beklentileri gibi parametreler esas alınarak özgün bir şekilde hazırlandığını aktaran Başkan Yılmaz, "Mevlana bölgesinde 'yerinde dönüşüm' modeli uygularken, Çınarönü'nde taşıma yöntemi ile dönüşüm gerçekleştirdik. Ulus Kentsel Dönüşüm projemiz de özgün ve örnek teşkil edecek bir çalışma olacak. Çevre dostu bir proje olarak planladığımız Ulus Kentsel Dönüşüm'de yer alan ortak alanlarının aydınlatılması için kullanılacak elektriğin bir kısmını güneş enerjisinden sağlayacağız. Sulama için yağmur sularının toplanıp depolanacağı bir sistem geliştireceğiz. Yine projemizde elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şarj istasyonları yer alacak. Bizim 'Yeşil Dönüşüm' diye adlandırdığımız projemiz bölgede bundan sonra gerçekleştireceğimiz çalışmalara örnek teşkil edecek" diye konuştu. - BURSA