Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yatırımlar Artarak Devam Ediyor - Son Dakika
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Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yatırımlar Artarak Devam Ediyor

Yıldırım\'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yatırımlar Artarak Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024 yılında birçok proje ile ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kentsel dönüşüm ve sosyal hizmetler üzerine yapılan yatırımlar ile Yıldırım'ın marka değeri yükseliyor.

30.12.2024 12:37  Güncelleme: 12:44
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Göreve geldiği 2019 yılından bu yana ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dirençli şehirleşmeyle, ulaşımıyla, teknolojiyle, tarih ve turizmle, kültür ve sanatla, yeşiliyle ve doğasıyla, sağlık ve sporuyla, yaşam alanlarıyla, sosyal belediyecilikle parlayan bir Yıldırım inşa etme hedefiyle 2024 yılında da birçok hizmeti ilçemize kazandırdık" dedi.

2019 yılından bu yana Yıldırım'da birçok projeyi hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, 2024 yılında birçok projenin açılışını gerçekleştirdi. Şirinevler, Demetevler ve Karapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar plan uygulamalarıyla hak sahiplerine tapuları teslim edildi. Anahtar teslimi yapılan Mevlana ve Çınarönü Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede yeni yaşam başladı. Bursa'nın yeni kültür sanat mekanı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, Akif Emre Kültür Merkezi, Hacıseyfettin Geleneksel Sanatlar Merkezi, gençlerin yeni buluşma noktası olan Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ile Yıldırım Karapınar Gençlik Merkezi ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. Talimhane, Çınarönü, Demetevler Spor Tesisleri ile Gökdere ve Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri hizmete açıldı. Samanlı Lojistik Merkezi ve Cenup Kanalı'nda çalışmalar tamamlandı. Karaağaç ve Fidyekızık Aile Sağlığı Merkezi tamamlanarak Bakanlığın 2028 hedefine ulaşılmış oldu.

Bereketli dönüşüm

2025 yılında da kentin marka değerini yükseltecek birçok projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Tarihi, kültürü, doğası ve değerleriyle eşsiz bir kent olan Yıldırım'ı modern, güvenli, ulaşılabilir, marka değeri yüksek, insanları mutlu bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bu perspektif ile hayata geçirdiğimiz her projede merkeze insanı alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. 2024 yılı projelerimizin şekil bulduğu bir yıl oldu. Tamamladığımız, hemşehrilerimizin teveccühüne sunduğumuz işler olurken çalışmalarda sona geldiğimiz Mimarsinanve Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, Mimarsinan Erkek Spor Merkezi, Deliçay Dere Islah Çalışması, Sakarya Spor Salonu, Selimzade Sivil Mimari Örneği, Engelsiz Yaşam Merkezi, Deliçay Deresi Islah Çalışmasını kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.

Hedef: 30 bin konut

İlçede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte sosyal dönüşümü de tetikleyecek çalışmalar gerçekleştirerek ilçenin yalnızca bugününü değil geleceğini de tasarladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çalışmalar kapsamında ilçenin 26 farklı noktasında yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 bin konut ve 820 işyeri üretiyoruz. 'Dirençli Şehirleşmesiyle Parlayan Yıldırım' hedefi ile 7 noktada başlayacağımız dönüşüm projelerinin altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm kalite belgesini almak için çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ilçemiz için kısa ve orta vadeli dönüşüm planını oluşturacağız. İnşallah bu dönem içerisinde Yıldırım'da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Yıldırım'ın, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, insanıyla Bursa'nın gözde ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eğitim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa'nın önemli değeri olan Yıldırım'da, hayatın her alanında en iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Kentimizin değerlerine sahip çıkmak, insanımızın yüzünü güldürmek ve hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır şekilde yapmak için buradayız. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım'a değer. 2025 yılının ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık başta olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yatırımlar Artarak Devam Ediyor - Son Dakika

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