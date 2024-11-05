Yıldızkent\'te Anlamlı Sergi

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Erzurum Yıldızkent İlkokulu 1/C sınıfı tarafından organize edilen Cumhuriyet, 29 Ekim ve 10 Kasım temalı resim sergisi katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Erzurum Yıldızkent İlkokulu 1/C Sınıfı, Sınıf Öğretmeni Vildan Nermin Uçar tarafından organize edilen " Sana Değer Sosyal Sorumluluk" Projesi kapsamında "Dolu dolu iki ay geçirdiler, minik yüreklerden büyük emekler" Sloganı ile hayata geçirilen resim sergisi öğretmen, öğrenci ve katılımcılardan tam not aldı.

Yıldızkent İlkokulu Sergi salonunda gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası boyunca anlamlı etkinliklere imza atacaklarını vurgulayan 1/C sınıf Öğretmeni ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim görevini yürüten Vildan Nermin Uçar tarafından etiwining sosyal sorumluluk projesine her ay bir kök değeri ile bir sene boyunca kök değerler olan Maarif modelin kök değerleri olan vatanseverlik, sabır, sevgi, saygı öz denetim, dostluk, adalet, yardım severlik ve sorumluluk temalarının da dahil edildiği belirtti. Uçar, proje kapsamında " Sana Değer Sosyal Sorumluluk" Projesi ile "Dolu dolu iki ay geçirdiler, minik yüreklerden büyük emekler" sloganı ile hayata geçirilen resim sergisi hayata geçirildiğini kaydetti.

1/C sınıf Öğretmeni ve Türkiye yüzyılı Maarif modeli eğitim görevini yürüten Vildan Nermin uçar önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ve bu sosyal sorumluluk projesi ile minik öğrencilerimizin cumhuriyet ve Atatürk'e olan sevgilerini, duygularını kağıtlara dökerek bu özel günleri daha yakından anlamalarını geliştirmek amacıyla böylesine güzel cumhuriyet ve Atatürk konulu bir sergi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek "Okul Müdürümüz Recai Haluk Ilıcalı'nın da destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinli ile öğrencilerimizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi saygı ve özlemi bir kez daha göstermiş oldular. Bu özel günde öğrencilerimiz, eğlenceli aktivitelerle dolu dolu vakit geçirdiler hem de Cumhuriyet değerlerini yürekten öğrenerek anlamış oldular. Bu anlamda, küçük yaşlarına rağmen bu anlamlı değerleri içselleştiren minik öğrencilerimiz, geleceğin umut dolu ve aydınlık Türkiye'si için de önemli bir adım atmış oldular. Ayrıca bu serginin gerçekleşmesinde emeği bulunan başta Okul Müdürümüz Recai Haluk Ilıcalı başta olmak üzere tüm öğrencilerimize bu güzel etkinlikler için teşekkür eder, onlarla gurur duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM