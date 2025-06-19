Yılmaz\'dan Pancarlı\'ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkan Umut Yılmaz, Pancarlı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Mahallede yürütülen belediye çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, hem yapılan hizmetleri denetledi hem de mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini not aldı.

Şehitkamil Belediye Başkan Umut Yılmaz, sabah saatlerinde ziyaret ettiği Pancarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Sokak sokak gezerek vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, devam eden projeleri anlatırken, altyapı, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarıyla ilgili gelen talepleri dikkatle dinledi.

"Sorunları, doğrudan tespit ediyoruz"

Mahalle sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, "Her mahallemizi tek tek geziyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyor, onların öneri ve şikayetlerini doğrudan kendilerinden dinliyoruz. Pancarlı Mahallemizde de hem yürütülen çalışmaları yerinde gördük hem de esnaf kardeşlerimizle, komşularımızla sohbet ettik. Çok güzel geri dönüşler aldık, eksikleri not ettik. Allah'ın izniyle hepsini tamamlayacağız" dedi.

"Şehitkamil için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Şehitkamil için hiç yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz

Şehitkamil'imizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, hizmetlerimizi daha da geliştirmek için sahadayız. Bizim işimiz masa başında oturmak değil; sahada olmak, vatandaşımızla bir arada olmak. Şehitkamil için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu ilçeyi hep birlikte daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP