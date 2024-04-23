Şehitkamil Belediye Başkanı Koltuğunu Ecrin Naz Atar\'a Devretti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, İstanbul Lider Koleji 3. sınıf öğrencisi Ecrin Naz Atar'a devrettiği anlar renkli anlara sahne oldu.

23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, bayramı özel bir etkinlikle kutladı.

Ecrin Naz Atar'ı kapıda, "Hoş geldiniz Başkanım" diyerek karşılayan Başkan Avukat Umut Yılmaz, görevini bir günlüğüne İstanbul Lider Koleji 3. sınıf öğrencisi Ecrin Naz Atar'a devretti. Başkanlık koltuğuna oturan genç öğrenci, belediye başkanı olarak görev yaptı.

Koltuğu devreden Başkan Umut Yılmaz, "Bugün, 23 Nisan. Sizin bayramınız. Makam sizin. Talimatlarınız varsa beklerim" dedi.

Çaresiz kaldığınızda Atatürk gibi düşünün

Koltuğa oturan Başkan Ecrin Naz Atar, "Ulusal egemenliğimiz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığı günü biz çocuklara armağan eden ülkemizin kurucusu ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm dünya çocuklarının adına minnettar olduğumuzu bildiriyoruz. Bugünün küçükleri olan bizler, yarın genç bireyler olduğumuzda, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimize, ilelebet sahip çıkacağız. Bugün, ülkemizi yöneten tüm büyüklerimize, sizlerin huzurunda Norveç atasözünü hatırlatmak istiyorum. "Çaresiz kaldığınızda Atatürk gibi düşünün." Biz, büyüdüğümüzde de öyle düşüneceğiz. Dileğim; tüm dünya çocuklarının sevgi, barış, dostluk ve huzur içinde her günlerinde bayram coşkusuyla yaşamalıdır. Bugün bana koltuğunu devrederek onurlandıran Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür ederim. Tüm dünyaya armağan edilen çocuk bayramı kutlu olsun" dedi.

Ecrin Naz Atar, konuşmanın ardından ilçedeki yeşil alan miktarının artırılması için park ve sokak hayvanları için veteriner talimatlarını verdi. - GAZİANTEP