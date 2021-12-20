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Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak - Son Dakika

Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak

20.12.2021 10:36

- Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak Denizli Yörükleri Derneği tarafından bu yıl 4. Kez 'Yörük Toyu' düzenlenecek.

- Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak

DENİZLİ - Denizli Yörükleri Derneği tarafından bu yıl 4. Kez 'Yörük Toyu' düzenlenecek. Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği toy, 26 Aralık Pazar Günü Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Denizli Yörükleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ancak geçtiğimiz yıllarda pandemi yasakları nedeniyle ertelenen 'Yörük Toyu' 26 Aralık Pazar Günü saat 14.00'de yapılacak. Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'nde yapılacak toy kapsamında Yörük kültürünü anlatan stantlar açılacak. Yerel sanatçıların sahne alacağı toyda folklor gösterileri, efe ve zeybek oyunları sahnelenecek. Toy ve etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Yörük kültürüyle ilgili stantların açılacağı ve yerel sanatçıların sahne alacağı toya ilginin yoğun olması bekleniyor.

"Çok güzel bir program olacağını düşünüyoruz"

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, toyun bu yıl 4. Kez yapılacağını söyledi. Dernek olarak Denizli'de Yörük kültürünün yaşatılması gelecek kuşaklara aktarılması için etkinlikler ve programlar düzenlediklerini anlatan Başkan Yaşar Ceylan, "Geleneksel olarak yaptığımız toyumuzun bu yıl 4.sü düzenlenecek. Deniz Yörükleri Derneği'nin toyuna tüm Türkiye'yi tüm Denizli'ye çevre illerdeki tüm dernekleri ve Yörükleri yönetim kurulu üyeleri ile birlikte davet ediyoruz. Bu sene toyumuz da resim sergimiz olacak. Dağ, yayla ve çobanların bulunduğu fotoğraflar sergisi olacak. Keçe imalatı, keçeden neler yapılır? Nasıl işlenir? Bununla ilgili sergimiz olacak. Körüklü çizmenin yapım aşamasında, körüklü çizme nasıl oluyor, hangi deriler kullanılıyor, onunla ilgili sergimiz olacak. Bunun haricinde efe ve zeybek kıyafetlerinin dikim aşaması ve onu tanıtımı yapılacak. Toyumuzun içerisinde bolca folklor görsellerimiz olacak Ege'nin ve Denizli'nin medarı iftarı yerel sanatçımız Ozan Nihat olacak. Ümit Eren kardeşimiz, Ahmet Algül kardeşimiz olacak. Yörük kızı Sultan Turun olacak. Çok güzel bir program olacağını düşünüyoruz. İki tane de üniversiteden hocalarımız bize tarihi ve kültürü anlatacak söyleşi olacak. 26 Aralık Pazar günü Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi'nde saat 14.00'da tüm misafirlerimizi bekliyoruz başlangıç saatimiz 14 bitiş saatimiz yok" diye konuştu.

(AÖ-HD-MB-Y)

Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak
Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak
Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak
Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak

Nihat Zeybekci, Denizli, Aralık, Pazar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yörük kültürü 'Toyda' yaşatılacak - Son Dakika


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