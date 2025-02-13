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Yüksekova'da ev yangını

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 04.00 sıralarında Güllüce köyünde meydana geldi. Bünyamin Özbeker'e ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev de ise büyük hasar meydana geldi.