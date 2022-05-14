Yüksekova'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı - Son Dakika
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Yüksekova'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

14.05.2022 00:57
Yüksekova'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Aşağı Uluyol köyünde iki aile arasında çıkan kavga sonucu oluşan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Aşağı Uluyol köyünde iki aile arasında çıkan kavga sonucu oluşan husumet, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Yüksekova ilçesinde ikamet eden Bellier ve Demir aileleri arasında bir yıl önce kavga çıkmıştı. İki aile arasında devam eden husumet, kanaat önderleri ve köyün büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. Kanaat önderi İdris Öner ve köyün büyükleri devreye girerek aileleri barıştırılmasıyla Aşağı Uluyol köyünde Bellier ailesinin evinde bir araya gelen aile bireyleri, birbirleriyle tokalaşarak barıştılar.

Burada konuşan kanaat önderi İdris Öner, yaklaşık bir sene önce yayla sorunu nedeniyle Bellier ve Demir aileleri husumet yaşandığını hatırlatarak, "Bugün bizler kanaat önderleri ve köylerin büyüklerinin girişimleri sonucunda tatsız olayı barışla sonuçlandırdık. Allah milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin inşallah. Bölgemizin kavgalardan çok artık barışla, kardeşlikle anılmasını istiyoruz" dedi.

Büyüklerin girişimleri ile 2 ailenin barıştırıldığını belirten Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen de, "Bugünkü sevincimizin ve heyecanımızın asıl sebebi geçen seneden beri iki aile arasında vuku bulan tatsız bir olayın barışla sonuçlanmasından duyduğumuz mutluluktur. Biz bölgemizde her zaman barışın daim olmasını arzu eder ve bunun için çabalamamız gerektiği inancındayız. İki ailenin de yoğun bir nüfusa sahip olduğunu biliyoruz. Bu barış sürecinde emeği geçen kanat büyüklerimize ve katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

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Yüksekova, Hakkari, kavga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı - Son Dakika


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