Yüksekova'da kar mesaisi devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, akşam saatlerinde de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanında karla mücadele çalışması yapan ekipler, akşam saatlerinde de ilçenin en işlek caddelerinde birinken karları temizlemeye başladı. Ziraat Bankası önünde başlayan ekipler, Şemdinli yolunun ilçe çıkışına kadar sağlı sollu kar ve buz kütlelerini temizledi. Araçların giremediği yerlere ise ekipler ellerine aldığı küreklerle temizledi.