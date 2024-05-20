Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş: "Romanya devlet okullarında Türkçe dersi ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar her sınıfta seçilebilecek"

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Yunus Emre Enstitüsü Şeref Ateş, " Romanya'nın coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikleri ve stratejik ortaklıkları göz önüne aldığımızda Tercihim Türkçe Projesi büyük önem taşıyor. Romanya devlet okullarında Türkçe dersi ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar her sınıfta seçilebilecek" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki devlet okullarında, ocak ayı itibarıyla "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Rumen öğrencilerin Türkçe öğrenmeye başladığını bildirdi.

Tercihim Türkçe Projesi ile Romanya Devlet Okullarında Türkçe seçmeli dil dersi oldu

Prof. Dr. Şeref Ateş, yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün Tercihim Türkçe Projesi kapsamında, Türkçenin Bükreş'teki devlet okullarında seçmeli ders olarak sunulduğunu, bu yıl ocak ayı itibarıyla yaklaşık 422 öğrenciyle pilot uygulamaya geçildiğini belirtti. 2025 yılı itibarıyla Romanya'nın tamamında devlet okullarında Türkçe seçmeli dil dersi olacak.

Kardeş Okul Projesi ile öğrenci değişimleri ve karşılıklı ziyaretlerle Türk ve Rumen öğrenciler arasındaki kültürel alışverişin artırılmasını hedefleyen projelerin önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Proje, Rumen öğrencileri Türkçe ile tanıştırdı. Romanya'nın coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikleri ve stratejik ortaklıkları göz önüne aldığımızda Tercihim Türkçe Projesi büyük önem taşıyor. Romanya devlet okullarında Türkçe dersi ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar her sınıfta seçilebilecek" dedi.

Yunus Emre Enstitüsünün Romanya'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamındaki okullarda düzenlenen kültür-sanat faaliyetlerinin önemine de dikkat çeken Ateş, Enstitünün kültürlerarası etkileşimi artırmaya yönelik projeleriyle ülkenin dört bir yanına ulaştığını ve Türkçeyi öğretmenin yanında Türk kültürünü de tanıtmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Yunus Emre Enstitüsüne Devlet Nişanı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş Romanya'da gerçekleştirilen " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" ve "2023 Dimitri Kantemir Kültür Yılı" kapsamında Dimitri Kantemir'in İstanbul'da yaşadığı dönemde Türkçe öğrenerek Osmanlı Türkçesi ile kaleme aldığı ve tek orijinal nüshasının Türkiye'de bulunduğu "Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin Kitabı"nın tıpkıbasımının Romanya Devleti'ne Takdim Töreni ve Sultan II. Abdulhamid Han'ın Romanya Kraliçesi Elisabeta'ya 1888 yılında hediye ettiği piyano albümünün Hollanda'da bulunarak Romanya'da sergilenmesi ve akabinde "Sultan'dan Kraliçeye Piyano Albümü Konseri" adlı organizasyonda Romanya Kültür Bakanı Raluca Turcan tarafından Yunus Emre Enstitüsüne Türk-Rumen dostluğunu pekiştirici başarılı faaliyetleri için "Devlet Üstün Onur Nişanı" ve Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yıldız'a ise "Yüksek Liyakat Nişanı" tevcih edilmesi hepimizi gururlandırdı. Yabancı bir devlette ülkemizin kültürel birikiminin aktarılması aynı zamanda bulunan ülkenin kültürünü, tarihini ve diğer unsurlarını çok iyi analiz ederek ortaya orijinal çalışmalar koyulması gerçekten büyük önem arz ediyor. Yunus Emre Enstitüleri sadece kültürümüzü tanıtmakla kalmıyor aynı zamanda bulundukları ülkelerde tarihi ortaklıkları da gün yüzüne çıkarıyor. İki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmesi sebebiyle Enstitümüzün farklı ülkelerdeki faaliyetleri yabancılar tarafından takip ediliyor ve takdirle karşılanıyor.

Eski Başbakan Victor Ponta Türkçe öğreniyor

Romanya'nın eski Başbakanı Victor Ponta'nın 2021 yılından beri Bükreş'te bulunan Yunus Emre Enstitüsüne gelerek Türkçe öğrendiğini kaydeden Ateş, "Şimdi katıldığı pek çok programda konuşmalarını Türkçe yapıyor. Önceki yıl Bükreş'te Yunus Emre Enstitüsü ile RTÜK'ün ortaklaşa düzenlediği programa konuşmacı olarak katılmış ve konuşmasının tamamını Türkçe yapmıştı" dedi.

Romanya'da Müzeler ve Sesli Rehberler Türkçeleştiriliyor

Başkan Sayın Ateş, öğrenci değişimleri ve karşılıklı ziyaretlerle Türk ve Rumen öğrenciler arasındaki kültürel anlayışın artırılmasını hedefleyen projelerin önemine vurgu yaptı. Romanya'nın coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikleri ve stratejik ortaklıkları göz önüne alarak Tercihim Türkçe Projesi'nin Romanya genelinde uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü tarafından başlatılan "Rehberim Türkçe Projesi" kapsamında, Romanya'daki müze ve ören yerlerindeki bilgi notları, basılı materyaller ve sesli rehberlerin Türkçeye çevrildiğini açıkladı. Bu proje ile Romanya'daki müze ziyaretçilerinin artması ve Türkçe konuşulan ülkelerden gelen turistlerin rahatça gezilebilmesi amaçlanıyor. Mesela şu anda Romanya'nın sembol eserlerinden biri olan Peleş Kalesi Türkçe olarak gezilebiliyor.

Başkan Sayın Ateş, Yunus Emre Enstitüsünün kültürel diplomasi faaliyetleri sayesinde Romanya Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerle güçlü bağlar kurulduğunu ve iş birliği protokolleri ile belediyelere ait mekanların ücretsiz tahsisinin yanı sıra belediye çalışanlarına Türkçe öğretildiğini belirtti. Bu çalışmaların ülkemizin görünürlüğünü artırdığını ve muhtemel olumsuz etkilerin önüne geçtiğini ifade etti.

Türkiye'ye turist akını

Başkan Ateş, Romanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının artışına dikkat çekerek, Yunus Emre Enstitüsünün başarılı tanıtım çalışmalarının bu artışta önemli bir etken olduğunu belirtti. Ateş, Romanya'dan gelen turist sayısının son yıllarda 1 milyona yaklaştığını ifade etti ve yapılan çalışmalarla bu sayının daha da artmasını umduğunu dile getirdi. - ANKARA