Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika
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Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin açıklamalarına cevap verdi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi\'nin açıklamalarına cevap verdi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptığı basın açıklamasına cevap vererek, eşyaların belgelenmeden teslim edilemeyeceğini söyledi.

03.05.2024 15:42  Güncelleme: 16:08
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin "Makam odasını ben kendi paramla yaptırdım, eşyalarımı istiyorum" açıklamasına cevap vererek, "Eşyaları kendisi aldığına, yaptırdığına dair faturaları, ödeme makbuzlarını getirsin teslim edelim. Burası muz cumhuriyeti değil! Tutanakla bu iş olmaz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptığı basın açıklamasında kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi. Mehmet Çerçi'nin makam odasındaki eşyaları kendi parası ile yaptırdığı, kamuoyunun bu konuda yanlış yönlendirildiği yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Balaban, kendilerinde bu eşyaların Mehmet Çerçi tarafından alındığına dair herhangi belge olmadığının altını çizdi. Çerçi'nin "Eşyalarımı istiyorum" sözlerine ise "Bunlar belgelenmeden buradan Melek Hanım'ın yaptığı tablolar dışında bir eşya vermek gibi bir şansımız yok" dedi.

"Bu eşyaların kendisine ait olduğunu belgelemesi gerekiyor"

Başkan Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mehmet Çerçi makam odasındaki eşyaların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Biz de diyoruz ki bu eşyaların kendisine ait olduğunu belgelemesi gerekiyor. Eşyaların kendisine ait olduğuna dair fatura olması gerekiyor. Bu yeterli değil. Aynı şekilde Mehmet Çerçi tarafından hangi firmadan alındıysa, ama banka dekontu ama ödeme makbuzuyla kendisi tarafından ödendiğinin belgelenmesi gerekiyor. Bunun dışında tutanaktır, herhangi bir iddiadır bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu iddialar boş. Gerçekçi iddialar olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Kapalı kapılar ardında bir planımız yok"

Çerçi'nin "Belediyede olan biten her şey bana geliyor" sözlerine de yanıt veren Başkan Balaban, "Kendisi demiş ki 'belediyede olan her şey bana geliyor.' Çok güzel. Gelebilir. Biz zaten her konuda şeffafız, açığız. Kapalı kapılar ardında bir plan programımız yok. Her şeyi de herkes öğrenebilir. Çünkü bizim halka hizmetten başka bir düşüncemiz yok. Belediyede olan her şey halkın kulağına gidecek. Açık, şeffaf bir belediyecilik nasıl yapılır halkımız en iyi şekilde görecek" dedi.

"Kaynak oluşturularak borçlar kapatılacak"

Konuşmasında Mehmet Çerçi'ye olumlu işlerinden dolayı teşekkür eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu dönemde devasa borcu da en kısa sürede kapatacaklarını sözlerine ekleyerek, "Kendisi 1 milyar 100 milyon gibi çok ciddi bir borç bırakmış. Bu borcu da doğru bulmuyoruz. Ancak devlette devamlılık esastır ilkesiyle kaynak oluşturarak bu borcu da ödeyeceğiz. Yunusemre Belediyesi'ni yeniden inşa edeceğiz. Bizler bu borçlar yapılırken her zaman bu borçların hesabını verebilen bir belediye olsun dedik. Fakat hesap da verilemiyor. Diyorlar ki; 'şu kadar hizmet yaptık' peki 10 yılda belediye büyükşehir yasası ile birlikte köylerin ne kadar gayrı menkulleri belediyeye geçti. Kaç bin dönüm arazi satıldı. Bunları da araştırıyoruz. Önümüzdeki süreçte de kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

Başkan Semih Balaban açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Artık bu polemiklere de girmek istemiyoruz. Hizmetle, halkçılıkla anılıyoruz. İlk hizmetlerimizden biri de köylerde kırsal mahalle olmak isteyen köylülerimizin talebini yerine getirmek. İsteyen köylerimizi yasaya uygun olarak kırsal mahalleye dönüştüreceğiz. Yine temizlik kampanyaları ile şehrimizin birçok noktasında kanalları, dereleri temizleyeceğiz. Temiz Yunusemre'yi, gönüllülerimizle, çalışanlarımızla kuracağız. Köylerde ve şehirde yarım kalan hizmetleri de tasarruf tedbirleri ve iyiliksever insanlarla birlikte tamamlayacağız. Hiçbir zaman mazeret üretmiyor, iş üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Bu belediyeyi halkın yönettiği bir belediye yapmaya kararlıyız. Bunun da adımlarını attık. En önemli itibar halkın gönlünde olmaktır" - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika

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