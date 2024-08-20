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Yunusemre Belediyesi sürdürülebilir enerjiye katıldı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen güneş enerjisi santrali ile ilçeye sürdürülebilir enerji sağlanmış oldu.

Yenilenebilir enerji alanına yatırım yapan Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesinde kurduğu güneş enerji santrali (GES), törenle açtı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın ev sahipliğini yaptığı törene Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Saadet Partisi İl Başkanı Zekai Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende halk oyunu ekibi de gösteri yaptı. Törende ilk olarak söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, tesisin kamusal anlamda bölgenin en büyük güneş enerji santrallerinden biri olduğunu söyledi.

"Artık elektrik Yunusemre Belediyesi için sorun olmayacak"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yenilenebilir enerji yatırımını Manisa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yatırımda emeği olanlara teşekkür eden Başkan Balaban törende yaptığı konuşmada, "Enerji dünyada en önemli stratejik unsurlardan bir tanesi. Günümüz dünyasında enerji savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Bu enerjiyi elde ederken de temiz ve sürdürülebilir bir enerji kavramı çok önemli. Doğayı yok ettikten sonra o enerjinin de bir anlamı kalmıyor. Biz parti olarak hem temiz enerji hem de temiz çevre felsefesiyle hareket eden bir programa sahibiz. Bu nedenle güneş enerji santrali çok doğru bir enerji üretim sistemi. Bizden önceki belediye başkanımız ve ekibinin başlattığı projeyi 5 aylık bir çalışma sonrası hizmete açıyoruz. Bizden önce kim ne yaptıysa yaptıkları için teşekkür ederiz. Bu anlamda projeyi başlatan Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ediyorum. Ama şunun da bilinmesini rica ediyorum. Buranın bütün borcunu biz ödeyeceğiz. 109 milyon TL kredi çekilmiş. Kredinin geri ödemesi 210 milyon TL. Önceki dönem bu paranın yalnızca 15 milyon TL'si ödenmiş. Bu tesis ile birlikte Yunusemre Belediyesi elektriğe para ödemeyecek. Artık elektrik Yunusemre Belediyesi için bir sorun olmayacak. Bizden önceki dönemde GEDİZ AŞ'ye 16 milyon TL borç birikmişti. Bu borcu dahi ödeyemeyen bir belediye devraldık. Bunu da bahane etmiyor, iş üretiyoruz. Projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nda yaptığı çalışmalar hakkında da bildi veren Belediye Başkanı Balaban şunları söyledi: "CHP'nin belediyeyi almasıyla birlikte Yuntdağı'nda değişim söz konusu. Bölgede kültür sanat etkinlikleri başladı. Belirli günlerde kırsal mahallelerimizde sinema günleri yapıyoruz. Bu anlamda halkımızdan da büyük destek görüyoruz. Tüm mahallelerimizi önemsiyoruz"

Konuşmaların ardından davetliler açılış kurdelesini birlikte kesti.

Belediye aylık 2 buçuk milyon TL kazanacak

75 bin metrekare alanda kurulan güneş enerji santralinde 4 megawattlık enerji üretilecek. 8 bin 624 adet polikristal panelin bulunduğu santralde ayrıca Türkiye'de tek olarak 20 milyon TL Katma Değer Vergisi muafiyeti alındı. GES'te belediye tüketeceği elektriğe ücret ödemezken aynı zamanda aylık 2 milyon 500 bin TL kazanacak.